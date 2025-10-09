Am Wochenende verwandelt sich der Flugplatz Malmsheim in ein buntes Festivalgelände. Besucher und Besucherinnen aus ganz Deutschland werden erwartet.
09.10.2025 - 14:41 Uhr
Es ist längst eine feste Tradition in Renningen: Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Oktober, steigen über Malmsheim wieder bunte Drachen in den Himmel. Dann verwandelt sich der Flugplatz des Sportfliegerclubs Malmsheim in ein farbenprächtiges Festivalgelände, das Jahr für Jahr tausende Gäste aus der gesamten Region Stuttgart und weit darüber hinaus anzieht. „Mit rund 40 000 Besucherinnen und Besuchern an beiden Tagen dürfte unser Drachenfest zu den größten seiner Art gehören“, sagt Michael Wojczik, Mitglied des Sportfliegerclubs.