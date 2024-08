Amateurfußball in Deutschland

Die Zahl der abgebrochenen Spiele im Amateurfußball in Deutschland wegen Gewalt und Diskriminierung sinkt. Die Entwicklung soll in der neuen Saison mit zwei Maßnahmen fortgesetzt werden.

red/dpa 22.08.2024 - 12:56 Uhr

In der abgelaufenen Saison sind im Amateurfußball in Deutschland weniger Partien wegen Gewalt und Diskriminierung abgebrochen worden als im Spieljahr zuvor. In der Saison 2023/2024 wurden 909 Spiele als abgebrochen gemeldet, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 963 Begegnungen. Der Anteil der abgebrochenen Spiele sei von 0,08 auf 0,07 Prozent gesunken.