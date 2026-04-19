Amateurfußball – Zusammenfassung Des einen Freud ist des anderen Leid
Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.
Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.
Für den Fußball-Bezirksligisten FV Plochingen wird es langsam eng. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass ein Abstieg in die Kreisliga A noch abzuwenden ist. Eine Trendwende ist im Moment nicht abzusehen. Auch im Spiel gegen Türkspor Nürtingen, das der FVP mit 1:3 verlor, gab es für die Plochinger keine Chance, Punkte zu sammeln. Mit nur 18 Punkten aus 23 Spielen bleibt der FVP auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der TSV Berkheim hingegen holt sich mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Jesingen drei Punkte und ist auf einem guten Weg, raus aus den abstiegsgefährdeten Plätzen.