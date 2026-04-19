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  6. Des einen Freud ist des anderen Leid

Amateurfußball – Zusammenfassung Des einen Freud ist des anderen Leid

Amateurfußball – Zusammenfassung: Des einen Freud ist des anderen Leid
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Die Altbacher Fußballer verschaffen sich durch den 1:0-Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau Luft nach unten und stehen mit 33 Punkten auf Rang neun. Foto: Carsten Riedl

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.

Für den Fußball-Bezirksligisten FV Plochingen wird es langsam eng. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass ein Abstieg in die Kreisliga A noch abzuwenden ist. Eine Trendwende ist im Moment nicht abzusehen. Auch im Spiel gegen Türkspor Nürtingen, das der FVP mit 1:3 verlor, gab es für die Plochinger keine Chance, Punkte zu sammeln. Mit nur 18 Punkten aus 23 Spielen bleibt der FVP auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der TSV Berkheim hingegen holt sich mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Jesingen drei Punkte und ist auf einem guten Weg, raus aus den abstiegsgefährdeten Plätzen.

 

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Bezirksliga

Durch das Elfmetertor in der 97. Minute machte Sebastian Franken den 3:1-Sieg des TSV Berkheim gegen den TSV Jesingen perfekt. Ein wichtiger Schritt für die Berkheimer, die nun seit sechs Spieltagen ungeschlagen sind. Im Verfolgerduell zwischen dem TSV Weilheim und dem TSV RSK Esslingen setzten sich die Esslinger klar mit 4:1 durch und stehen nach diesem Sieg auf Tabellenplatz drei. Bereits zur Pause führten die Esslinger mit 3:0 durch zwei Tore von Niklas Hannak.

Mit hängenden Köpfen verließen hingegen die Spieler des FV Plochingen nach der 1:3-Niederlage den Platz in Nürtingen. Erneut kein Sieg und keine Punkte. Jetzt wird es richtig schwer werden, den Abstieg noch zu verhindern.

Kreisliga A

Bereits am vergangenen Donnerstag holte sich der SC Altbach gegen den TV Unterboihingen einen 2:1-Heimsieg, stabilisierte seinen Tabellenplatz im Mittelfeld und rangiert nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau nun auf Platz neun. Hingegen verlor der Tabellenführer TSV Deizisau bei TSV Unterboihingen überraschend mit 3:0. Die Deizisauer bleiben zwar Spitzenreiter, es trennen sie aber nur noch drei Punkte vom Verfolger Unterboihingen. Im Filderduell zwischen dem TV Nellingen und dem FV Neuhausen II siegten die Nellinger mit 3:1 und stehen auf Tabellenplatz drei. Obwohl der ASV Aichwald als Favorit in der Begegnung gegen den VfB Oberesslingen/Zell gesehen wurde, taten die Aichwalder sich schwer und kamen über ein 1:1 nicht hinaus. Viele Tore fielen beim TSV Wernau. Die Wernauer siegten mit 5:4 gegen den TB Ruit, wobei das entscheidende Tor erst in der 92. Minute fiel.

Ein wenig überraschend war der 3:2-Sieg des TV Hochdorf gegen den TSV Wendlingen – standen die Wendlinger doch deutlich vor den Hochdorfern in der Tabelle. Im Spiel TSG Esslingen gegen den VfB Reichenbach siegte die TSG mit 4:3. Indes trat das Schlusslicht FV Plochingen II nicht zu seiner Partie beim TSV Notzingen an. Das Spiel wurde gemäß dem Urteil der Spruchbehörde mit 3:0 für Notzingen gewertet.

Kreisliga B

Ebenfalls am vergangenen Donnerstag trennten sich im Kellerduell der Staffel 1,der TSV Scharnhausen und die SGM Lichtenwald/Winterbach mit 2:2. Der TSV Deizisau II wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich mit einem 3:0 bei der zweiten Mannschaft des TSV Berkheim weitere drei Punkte. Wer im Spiel TV Nellingen II gegen den TSV RSK Esslingen II ein Spiel auf Augenhöhe erwartet hatte, lag falsch. Die Nellinger siegten klar mit 3:1. Knapp war es im Spiel der TSG Esslingen II gegen den GFV Odyssia Esslingen. Nachdem die TSG zur Pause noch 2:1 geführt hatte, siegte Odyssia noch mit 4:3. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, gewann das zweite Team des SC Altbach gegen die SG Eintracht Sirnau II deutlich mit 4:1. Die Altbacher steigen in der Tabelle der Staffel 1 mit nunmehr 23 Punkten aus der roten Abstiegszone auf den Relegationsplatz acht.

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In der Staffel 2 kam es zum Stadtderby zwischen dem TSV Wernau II und den Wernauer SF. Für die SF gab es eine böse 1:11-Klatsche. Der TSV bleibt aber trotz des Sieges in der Abstiegszone. Viele Tore gab es auch in der Begegnung zwischen dem Tabellenführer der Staffel 2, TSV Denkendorf II, und dem TSV Oberboihingen II zu sehen. Die Denkendorfer siegten klar mit 6:0. Der VfB Reichenbach II tat sich trotz seiner Favoritenrolle im Spiel gegen den Tabellenletzten SGM Hochdorf/Schlierbach II schwer und siegte mit einem Tor in der Nachspielzeit durch Bruno Schempp doch noch mit 3:2.

Ausführliche Texte zu den Spielen des FV Neuhausen gegen den 1. FC Eislingen sowie des SC Altbach gegen die SG Eintracht Sirnau finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.

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