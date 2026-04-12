Amateurfußball – Zusammenfassung Die Spannung im Tabellenkeller der Kreisliga A steigt
In der Fußball-Kreisliga A setzt sich der TSV Deizisau vorne ab. TV Nellingen setzt mit einem deutlichen Sieg beim ASV Aichwald ein Ausrufezeichen.
In der Fußball-Kreisliga A setzt sich der TSV Deizisau vorne ab. TV Nellingen setzt mit einem deutlichen Sieg beim ASV Aichwald ein Ausrufezeichen.
In der Fußball-Bezirksliga kamen sowohl der FV Plochingen als auch der TSV Denkendorf zu einem Unentschieden. Auch das Derby zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem TSV Berkheim endete mit einem Remis. Spannung bietet in dieser Runde die Kreisliga A. Vorne zementiert der TSV Deizisau seine Führungsposition immer stärker und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die nächsten Verfolger. Von Rang zwei bis Rang acht liegen aber aktuell nur sechs Punkte Differenz. Die Plätze neun bis 15 nehmen die Mannschaften mit Abstiegssorgen ein. Lediglich das Schlusslicht FV Plochingen II ist abgeschlagen und wohl nicht mehr zu retten. Eine spektakuläre Heimklatsche erlebte in der Kreisliga B 1 die SGM Lichtenwald/Winterbach II (flex) mit 0:20 gegen den TSVW Esslingen. In der B 2 dominieren weiter die Spitzenteams.