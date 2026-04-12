Amateurfußball – Zusammenfassung: Die Spannung im Tabellenkeller der Kreisliga A steigt

In der Fußball-Bezirksliga kamen sowohl der FV Plochingen als auch der TSV Denkendorf zu einem Unentschieden. Auch das Derby zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem TSV Berkheim endete mit einem Remis. Spannung bietet in dieser Runde die Kreisliga A. Vorne zementiert der TSV Deizisau seine Führungsposition immer stärker und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die nächsten Verfolger. Von Rang zwei bis Rang acht liegen aber aktuell nur sechs Punkte Differenz. Die Plätze neun bis 15 nehmen die Mannschaften mit Abstiegssorgen ein. Lediglich das Schlusslicht FV Plochingen II ist abgeschlagen und wohl nicht mehr zu retten. Eine spektakuläre Heimklatsche erlebte in der Kreisliga B 1 die SGM Lichtenwald/Winterbach II (flex) mit 0:20 gegen den TSVW Esslingen. In der B 2 dominieren weiter die Spitzenteams.

Bezirksliga Der TSV Denkendorf kam beim 1. FC Donzdorf zu einem 2:2 (2:0)-Unentschieden und bleibt tabellarisch im gesicherten Mittelfeld. Donzdorfs Ausgleich fiel erst kurz vor dem Abpfiff. Der akut abstiegsgefährdete FV Plochingen spielte daheim 4:4 (3:2) gegen den 1. FC Frickenhausen. Dieses Ergebnis ist bitter für die Plochinger, da sie früh mit 0:1 durch ein Eigentor in Rückstand gerieten, das Spiel dann drehten, gegen die ab Mitte der zweiten Hälfte in Unterzahl agierenden Gäste kurz vor Schluss mit 4:3 in Führung gingen und dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten. Plochingen ist durch das Remis jetzt 14. Einen Rang davor und damit auf dem Relegationsplatz steht der TSV Berkheim. Das torreiche Derby der Berkheimer beim TSV RSK Esslingen endete 5:5 (3:3). Spitzenreiter bleibt der 1. FC Heiningen, der den VfL Kirchheim mit 4:0 (3:0) abfertigte. Zweiter ist der SV Ebersbach mit zwei Zählern weniger.

Kreisliga A

Mit einem 3:0 (2:0)-Heimerfolg über den TSV Notzingen baute der TSV Deizisau seine Führung aus. Neuer Zweiter ist der TSV Wernau, der einen 0:1-Pausenrückstand beim VfB Reichenbach noch in ein 2:1 umwandelte. Die Wernauer weisen fünf Punkte Rückstand auf Deizisau auf und waren Nutznießer der 0:5 (0:3)-Heimniederlage des bisherigen Zweiten ASV Aichwald gegen den TV Nellingen. Der TVN belegt nun Rang sieben, Platz acht unverändert die Reichenbacher. Aichwald ist punktgleich mit Wernau Dritter.

Der TV Unterboihingen gewann mit 4:1 (2:0) beim FV Neuhausen II und rückte damit auf Platz vier vor. Neuer Fünfter ist die TSG Esslingen nach dem 5:1 (3:0)-Auswärtserfolg bei der SG Eintracht Sirnau, die dadurch wieder auf den direkten Abstiegsplatz 15 abrutschte. Rang sechs hat jetzt der TSV Wendlingen inne, der daheim lediglich zu einem 2:2 (1:0)-Remis gegen den SC Altbach kam. Dieser Achtungserfolg der Altbacher ist umso bemerkenswerter, da Wendlingens Ausgleich erst unmittelbar vor dem Spielende fiel. Der FV Plochingen II unterlag zuhause dem TV Hochdorf mit 3:9 (0:2). Hochdorf rückte dadurch auf den 11. Platz vor, Zwölfter ist Altbach und 13. der FV Neuhausen II. Das Kellerduell zwischen dem TB Ruit und dem VfB Oberesslingen/Zell endete 3:3. Ruit bleibt Zehnter, der VfBOEZ rückte auf den Relegationsplatz 14 vor.

Kreisliga B

In der Staffel 1 verteidigte der TSVW Esslingen seine Führung durch den 20:0 (9:0)-Kantersieg bei der SGM Lichtenwald/Winterbach II (flex). Kadir Kececi erzielte fünf Treffer. Zweiter ist der TSV Baltmannsweiler, der mit 4:0 (2:0) beim TB Ruit II siegte und drei Punkte weniger aufweist. Hinter diesen beiden Teams liegen der TSV RSK Esslingen II, GFV Odyssia Esslingen sowie der TSV Deizisau II noch in Lauerstellung.

Der bislang in der B 2 souveräne Spitzenreiter TSV Denkendorf II pausierte, bleibt aber Erster. Der Zweite und härteste Verfolger TSV Wolfschlugen lag zur Pause bei der SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II mit 0:1 zurück, drehte dann jedoch in Hälfte zwei die Partie in einen 2:1-Erfolg. Die Aufholjagd des TSV Köngen II mit zuletzt sechs Dreiern nacheinander setzte sich fort: Bei der SGM Lichtenwald/Winterbach gewannen die Köngener mit 4:2 (2:0) und bleiben punktgleich mit Wolfschlugen Dritter.

Ausführliche Texte zu den Spielen des TSV RSK Esslingen gegen den TSV Berkheim sowie des TB Ruit gegen den VfB Oberesslingen/Zell finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.