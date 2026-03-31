Wer Valeriia Sierova auf der Bühne erlebt, erkennt schnell: Theaterspiel ist ihre Passion. Nach ihrer Flucht aus der Ukraine findet sie derzeit zurück in ihren Beruf.
31.03.2026 - 11:57 Uhr
Sie ist eine quirlige Frau mit strahlenden Augen, die auch gerne lacht. Inmitten der Schauspieler aus verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen fühlt sie sich sichtlich wohl: Valeriia Sierova. Ende 2022 kam sie in Folge des russischen Angriffskriegs aus dem umkämpften ukrainischen Donezk-Gebiet nach Deutschland, genauer nach Korntal-Münchingen. Dort ist sie mit Mann und zwei Kindern zuerst bei einer Freundin untergekommen. Wenig später hörte sie von der Amateurtheatergruppe Bühne U14/2 in Stuttgart, die es seit 24 Jahren gibt.