Tod in Wien: Regisseur Christopher Schier über „Drunter und Drüber“

In der Tragikomödie „Drunter und Drüber“ spielen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek zwei sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenfinden müssen, um einen Wiener Friedhof vor der Schließung zu retten. Wir haben den Regisseur Christopher Schier, der mit den beiden auch schon in der Thrillerserie „Der Passe zusammengearbeitet hat, in Wien zum Interview getroffen.