Nach dem Fund von Asiatischen Nadelameisen in Stuttgart: Was das für Spaziergänger im Rosensteinpark bedeutet – und für ihre Hunde.
08.04.2026 - 17:24 Uhr
Wie kürzlich berichtet, haben Forscher zunächst in der Stuttgarter Wilhelma und dann im angrenzenden Rosensteinpark eine neue, invasive Ameisenart gefunden – die Asiatische Nadelameise. Entdeckt wurden nicht nur einzelne Ameisen, sondern eine so genannte „etablierte Kolonie“ mit Nachwuchs, womit man auf eine Ansiedlung im Rosensteinpark schließen kann. Was bedeutet das nun aber für Parkbesucher? Vor allem, wenn sie mit Kindern unterwegs sind – oder auch mit Hunden?