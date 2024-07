Die aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Gattung Tapinoma magnum sorgt nicht nur an der deutsch-französischen Grenze für helles Entsetzen bei den betroffenen Einwohnern.

Kai Holoch 17.07.2024 - 12:05 Uhr

In Kehl (Ortenaukreis) sind die Ameisen los. Spätestens seit September 2023 ist klar, dass die Stadt am Rhein zwar nicht die einzige Kommune ist in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und sogar in Holland, die mit dem Problem zu kämpfen hat. Aber Kehl ist von der Ameisenplage, die von der invasiven Art Tapinoma magnum ausgelöst wird, besonders stark betroffen.