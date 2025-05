Die Kornwestheim Cougars wollen am Samstag mit einem Erfolg gegen das Oberliga-Schlusslicht Konstanz Pirates den Anschluss an das Mittelfeld halten.

Elke Rutschmann 30.05.2025 - 15:53 Uhr

Die Kornwestheim Cougars haben die einwöchige Spielpause genutzt, um sich intensiv auf die nächste Partie in der Oberliga Baden-Württemberg vorzubereiten. Gegner sind die Konstanz Pirates am Samstag um 15 Uhr im Städtischen Stadion in Kornwestheim. Es ist das zweite Heimspiel für die American Footballer in Serie. Im Fokus stand für das Trainerteam auch die Aufarbeitung und Analyse der bisherigen Spiele: Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen für den Aufsteiger auf dem Konto. Wichtig war den Coaches vor allem die Auswertung des verloren gegangenen letzten Heimspiels mit dem 7:28 gegen den Topfavoriten Mannheim Bandits.