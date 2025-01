Die Kansas City Chiefs stehen im Super Bowl, zum dritten Mal in Serie. Mit dem Sieg gegen die Buffalo Bills macht das Team eine Neuauflage perfekt - und hat nun die Chance auf Historisches.

dpa 27.01.2025 - 04:17 Uhr

Kansas City - Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles um den Super Bowl. Für den Titelverteidiger aus Kansas geht es zudem um NFL-Geschichte: Durch ein hart erkämpftes 32:29 gegen die Buffalo Bills erreichten die Chiefs zum dritten Mal in Serie das Endspiel um die wichtigste Trophäe im American Football - und können es als erste Mannschaft auch zum dritten Mal in Serie gewinnen. Der Super Bowl wird am 9. Februar in New Orleans ausgetragen.