Es ist die Zeit der Premieren für die American Footballer der Kornwestheim Cougars. Am vergangenen Samstag stand die Mannschaft beim Duell gegen die Ludwigsburg Bulldogs erstmals bei einem Oberligaspiel auf dem Platz und legte bei der Premiere einen Sieg hin. Der zweite Spieltag brachte wieder eine Neuerung mit sich, denn die Cougars waren erstmals auf der Waldau bei den Stuttgart Scorpions zu Gast. Der einstige baden-württembergische Vorzeigeclub ging als Favorit in die Partie und gewann die umkämpfte Begegnung mit 17:10 (14:00, 00:03, 00:07, 03:00).

Nahe dran an einer Überraschung

Beide Mannschaften mussten mit dem nassen Untergrund auf dem Kunstrasen klar kommen, denn es hatte die ganze Nacht durchgeregnet in Stuttgart. Den bessern Start erwischten die Gastgeber, die nach fünf Minuten mit 7:0 in Führung gingen und das erste Viertel mit 14:0 für sich entscheiden konnten. Die Cougars brauchten eine gewissen Anlaufzeit, verkürzten aber durch ein Fieldgoal durch Jannik Lacic auf 14:3 und gingen mit einem besseren Gefühl in die Halbzeit.

Lesen Sie auch

Im dritten Viertel waren die Cougars dann so richtig drin im Spiel und erzielten durch den ersten Touchdown wiederum durch Lacic die nächsten sieben Punkte, gewannen das dritte Viertel und waren nah dran an einer Überraschung. Dann aber legten die Stuttgart Scorpions noch eine Schippe und drei Punkte drauf und gewannen mit 17:10.