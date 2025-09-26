Teil zwei der Relegation der Footballer gegen die Stuttgart Silver Arrows wird wegen Stadionsperre abgesagt. Der Verband wertet nur das Hinspiel.

Elke rutschmann 26.09.2025 - 13:15 Uhr

Eigentlich war alles gerichtet bei den Footballern der Kornwestheim Cougars an diesem Samstag für die Party mit den Fans, um den Klassenverbleib in der Oberliga zu feiern, denn nach dem 42:00-Erfolg vor einer Woche bei den Stuttgart Silver Arrows zweifelte niemand mehr daran, dass das Team von Headcoach Andreas Geibel auch in der kommenden Runde in der vierten Liga spielen wird. Doch aus dem Get-Together mit den Anhängern wird jetzt nichts, weil das Rückspiel abgesagt werden musste. Der Rasen im Städtischen Stadien musste aufgrund der massiven Regenfälle gesperrt werden. Den Klassenerhalt aber haben die Cougars dennoch sicher. „Das ist schade. Aber in Abstimmung mit Verband und den beteiligten Teams wird das Hinspielergebnis (42:0) als Wertung übernommen“, sagt Andreas Geibel. Die Kornwestheimer haben damit die Relegation gewonnen und können also einen Haken hinter der Saison machen. Doch wie fällt das Fazit aus ?