Nach 2022 zum zweiten Mal deutscher Meister? Die Entscheidung fürs Stuttgarter Team fällt in bestenfalls drei verbleibenden Spielen.

Harald Landwehr 23.08.2024 - 12:00 Uhr

Vor eineinhalb Wochen haben die Stuttgart Scorpions Sisters das Gipfelduell in der ersten American Football-Bundesliga der Frauen gegen die Schwäbisch Hall Unicorns mit 13:14 verloren. Der Wunsch der Degerlocherinnen ist es nun, den Rivalen aus Hohenlohe möglichst schnell wiederzusehen, und zwar am Wochenende 5./6. Oktober. Und das dann nicht etwa zum Rückspiel, sondern zur „Ladies Bowl“, dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der Plan ist klar: Die Scorpions wollen trotz der erwähnten knappen Niederlage auch in diesem Jahr nach dem Titel greifen.