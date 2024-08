Die Fellbach Warriors müssen in der American-Football-Regionalliga noch drei Nachholspiele bestreiten. Der aktuell Tabellenvorletzte um seinen Cheftrainer Fabian Weigel kann dabei den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen.

Harald Landwehr 29.08.2024 - 11:44 Uhr

Sieben Punktspiele haben die American Footballer der Fellbach Warriors seit dem Saisonstart Ende April in der Regionalliga Südwest bestritten. Und dennoch geht die Saison für die Mannschaft des SV Fellbach jetzt erst so richtig los. An den kommenden drei Wochenenden müssen die Akteure um den Cheftrainer Fabian Weigel gleich drei während der Saison ausgefallene Partien nachholen. Und dabei wird sich dann auch entscheiden, ob der Klassenverbleib auf direktem Weg gelingt, oder ob die Fellbacher den Umweg über die Abstiegsrelegation nehmen müssen.