Die Fellbach Warriors verlieren in Reutlingen 21:35 und haben nun am Samstag das entscheidende Spiel um den direkten Verbleib in der Regionalliga vor der Brust.

Harald Landwehr 04.09.2024 - 15:00 Uhr

Die Fellbach Warriors haben am Samstagnachmittag das erste von drei verbleibenden Spielen in der American-Football-Regionalliga bei den Reutlingen Eagles mit 21:35 verloren. Für die abstiegsgefährdeten Krieger vom Fuß des Kappelbergs ist damit vor den beiden folgenden Wochenenden die Ausgangsposition klar: Die Partie bei den bereits vorzeitig als Meister und Zweitliga-Aufsteiger feststehenden Biberach Beavers am 21. September ist komplett uninteressant geworden. Selbst ein Sieg in Oberschwaben würde dem derzeit Siebtplatzierten nicht weiterhelfen.