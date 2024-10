Die Fellbach Warriors verlieren die Abstiegsrelegation gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II.

Harald Landwehr 01.10.2024 - 09:11 Uhr

Für die American Footballer der Fellbach Warriors ist am vergangenen Sonntagnachmittag das schlimmste mögliche Szenario eingetreten: Im vergangenen April mit zwei Auftaktsiegen optimal in die Regionalliga-Runde gestartet, verloren die Spieler um den Cheftrainer Fabian Weigel im Anschluss sieben von acht Spielen und nun als Tabellenvorletzte der dritten Liga auch noch die Abstiegsrelegation gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II. Damit steht der sportliche Abstieg der Fellbacher in die Oberliga Baden-Württemberg fest.