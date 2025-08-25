 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

American Football Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

American Football: Frauen der Scorpions erneut im Endspiel
1
Geschafft. Die Scorpions Sisters stehen zum vierten Mal im „Ladies Bowl“. Foto: imago/Eibner

Die Degerlocherinnen werden im September um ihren zweiten deutschen Meistertitel kämpfen – und dies mit Heimvorteil. Einstweilen gelingt ihnen eine Revanche.

Die Stuttgart Scorpions Sisters, das weibliche American-Football-Team des Degerlocher Vereins, hat zum vierten Mal das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das Aufgebot von Cheftrainer Steven Joachim bezwang in der Vorschlussrunde auf der heimischen Waldau die Berlin Kobras mit 13:6. Gegner im Endspiel in drei Wochen sind die Hamburg Pioneer Amazons, die ihrerseits den Erlangen Rebels mit 84:0 nicht den Hauch einer Chance ließen.

 

Austragungsort des sogenannten Ladies Bowl wird am 13. September das Bad Cannstatter Stadion Festwiese sein, und das sollte für die Lokalmatadorinnen vom Fuß des Fernsehturms ein gutes Omen bedeuten. Vor drei Jahren gab es an selber Stätte exakt die gleiche Endspiel-Paarung, und damals setzten sich die Scorpions gegen ihren norddeutschen Kontrahenten mit 35:20 durch, was der bislang einzige deutsche Meistertitel für die Stuttgarterinnen war. „Im eigenen Stadion um den Bowl kämpfen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes“, sagt denn auch die Teammanagerin Daniela Ruis.

Auch 2019 und 2024 hatten die Sisters jeweils das Finale erreicht. Beim ersten Mal unterlagen sie in Berlin den gastgebenden Kobras mit 24:26, im vergangenen Jahr waren dann die Schwäbisch Hall Unicorns beim 7:14 eine zu hohe Hürde. Als Heimteam hatten jene 1500 Zuschauer zum württembergischen Derby gelockt. In dieser Saison allerdings war der Titelverteidiger für die Scorpions kein ernsthafter Rivale. Ein halbes Dutzend Unicorns-Spielerinnen war im Winter nach Stuttgart gewechselt. Der somit stark dezimierte Gegner belegte in der Südgruppe der Bundesliga ohne Sieg und mit 20:216 Spielpunkten nur den dritten und letzten Platz.

Unsere Empfehlung für Sie

American Football: Die Scorpions-Frauen wollen diesmal mehr

American Football Die Scorpions-Frauen wollen diesmal mehr

Für das Ziel deutscher Meistertitel stocken die Degerlocherinnen personell auf. Vier Spielerinnen kommen vom bislang größten Rivalen. Von Sonntag an geht es parallel zur EM.

Ganz anders das Team von Steve Joachim, das nicht nur Hall, sondern auch Erlangen viermal dominierte und die Hauptrunde mit 235:0 Spielzählern abschloss. Als Sieger der Staffel Süd trafen die Degerlocher Frauen damit auf die Berlin Kobras und schafften mit dem erwähnen Halbfinalsieg die erfolgreiche Revanche für die Finalniederlage von 2019. Danach, 2020 und 2021, hatte es aufgrund der Corona-Pandemie jeweils keinen nationalen Meister gegeben.

Aktuell sorgten Runningback Dinah Naegele und Victoria Zimmermann mit Touchdowns für die Führung der Gastgeberinnen. Dem Gegner von der Spree gelang kurz vor Schluss lediglich noch eine Ergebniskorrektur. „Das Spiel war hart umkämpft, aber genau das macht uns als Team noch stärker. Uns ist bewusst, wie gut Hamburg ist, aber wir vertrauen auf unsere Stärken und die Unterstützung der Fans“, sagt die Teammanagerin Ruis im Hinblick aufs Finale. In der deutschen Nationalmannschaft ist im Übrigen die Stuttgarter Spielmacherin Deborah Joachim auf ihrer Position nur die Nummer zwei hinter der Hamburgerin Julia Schlatow. Für sie selbst und ihre Kolleginnen eine weitere Motivation, um im direkten Duell die Ladies Bowl zu gewinnen.

Weitere Themen

Fußball: MTV Stuttgart: Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Fußball: MTV Stuttgart Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Mit einer 3:5-Schlappe in Eislingen baut der MTV Stuttgart seinen Fehlstart aus. Und nun kommt es am nächsten Wochenende erst richtig dick.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Fußball-Landesliga Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Fußball-Landesliga Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Der TV Echterdingen unterliegt dem TSV Bernhausen erneut, diesmal mit 0:1. Warum der Matchwinner nur bedingt feiern kann – und weshalb manch einem mulmig werden könnte.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Fußball-Verbandsliga Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf liefert gegen den VfR Heilbronn ein gutes Spiel, verliert aber erneut zuhause – dieses Mal mit 3:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Türkspor will sich neu erfinden

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Türkspor will sich neu erfinden

Saisonvorschau, Teil drei: Türkspor Stuttgart, TSV Uhlbach und SportKultur Stuttgart. Eine neue Ära bei Türkspor? Indes gibt es bei Uhlbach und dem Aufsteiger Unruhe an der Seitenlinie.
Von Dominik Grill
Rudern: Weltmeisterschaft: Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Rudern: Weltmeisterschaft Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 2: Weshalb der Ex-Profi Malchow nach nur fünf Trainingseinheiten hinwirft

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Weshalb der Ex-Profi Malchow nach nur fünf Trainingseinheiten hinwirft

Saisonvorschau, Teil zwei: Sportfreunde Stuttgart, KV Plieningen und Spvgg Stetten. Trainerrücktritt, ein Coach mit VfB-Vergangenheit und das Karriereende einer Vereinslegende.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: 2. Spieltag: TV Echterdingen legt vor dem Derby personell nach

Fußball-Landesliga: 2. Spieltag TV Echterdingen legt vor dem Derby personell nach

Gelingt somit am Samstagabend gegen den TSV Bernhausen eine schnelle Revanche? Derweil beschäftigt beim MTV Stuttgart „ein Riesenbock“ und hat der TSV Plattenhardt Personalsorgen.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: 3. Spieltag: Thema Spielersuche: Calcio hofft auf Last-Minute-Abstauber

Fußball-Verbandsliga: 3. Spieltag Thema Spielersuche: Calcio hofft auf Last-Minute-Abstauber

Vor dem Heimspiel am Sonntag ist klar: Die Echterdinger wollen noch einmal nachlegen. Gleiches gilt für den TSV Weilimdorf, der vor einer Begegnung mit Vorgeschichte steht.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Harthausen: Das Knie: Ex-VfB-Profi Didavi bleibt überwiegend an der Seitenlinie

Fußball: TSV Harthausen Das Knie: Ex-VfB-Profi Didavi bleibt überwiegend an der Seitenlinie

Der Spielgestalter spührt die Folgen seiner Laufbahn und tritt beim Filderstädter Kreisliga-A-Team kürzer. Von der Bank aus soll er das junge Team führen.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu American Football Stuttgart Scorpions
 