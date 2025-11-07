American Football in Europa Eine Hängepartie – auch für Stuttgart Surge
Weiterhin ist unklar, ob es die Football-Rebellen um Stuttgart Surge schaffen, wie angekündigt 2026 in einer eigenen Liga zu spielen. Sicher ist nur eines: Die Zeit drängt.
Weiterhin ist unklar, ob es die Football-Rebellen um Stuttgart Surge schaffen, wie angekündigt 2026 in einer eigenen Liga zu spielen. Sicher ist nur eines: Die Zeit drängt.
Nicht nur der Blick der Football-Fans geht an diesem Sonntag (15.30 Uhr) nach Berlin. Im dortigen Olympiastadion treffen die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons aufeinander, es soll mehr als eine Million Ticketanfragen gegeben haben. Doch das Duell der beiden Topteams aus der National Football League (NFL) interessiert nicht nur die Anhänger dieses Sports – sondern auch diejenigen, die Football in Europa weiterentwickeln und mit dem Produkt Geld verdienen wollen. Ein besseres Anschauungsmodell könnte es schließlich nicht geben.