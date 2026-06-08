American Football Kornwestheim Cougars noch nicht bereit für die Big Points
Trotz einer 19:0-Führung unterliegen die Kornwestheimer Footballer bei Tabellenführer Red Knights Tübingen mit 22:29 und arbeiten in der Pause jetzt an ihren Schwächen.
Trotz einer 19:0-Führung unterliegen die Kornwestheimer Footballer bei Tabellenführer Red Knights Tübingen mit 22:29 und arbeiten in der Pause jetzt an ihren Schwächen.
Niederlagen im Sport tun immer weh, aber manchmal kann man auf das Geleistete dennoch stolz sein. Ein Beispiel dafür sind die Footballer aus Kornwestheim, die bei den Red Knights Tübingen zwar mit 22:29 (00:10 / 00:07 / 14:02 / 15:03) verloren haben, den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aber nahe an einer Niederlage hatten. Das Ergebnis war um so erstaunlicher, nachdem man am vergangenen Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg noch deutlich mit 7:42 bei den Ravensburg Razorbacks II unterlegen war.