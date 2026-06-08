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  6. Kornwestheim Cougars noch nicht bereit für die Big Points

American Football Kornwestheim Cougars noch nicht bereit für die Big Points

American Football: Kornwestheim Cougars noch nicht bereit für die Big Points
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Jannik Lacic und sein Team standen kurz vor der großen Sensation in der Oberliga. Foto: Peter Mann / Archiv

Trotz einer 19:0-Führung unterliegen die Kornwestheimer Footballer bei Tabellenführer Red Knights Tübingen mit 22:29 und arbeiten in der Pause jetzt an ihren Schwächen.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Niederlagen im Sport tun immer weh, aber manchmal kann man auf das Geleistete dennoch stolz sein. Ein Beispiel dafür sind die Footballer aus Kornwestheim, die bei den Red Knights Tübingen zwar mit 22:29 (00:10 / 00:07 / 14:02 / 15:03) verloren haben, den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aber nahe an einer Niederlage hatten. Das Ergebnis war um so erstaunlicher, nachdem man am vergangenen Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg noch deutlich mit 7:42 bei den Ravensburg Razorbacks II unterlegen war.

 

Cougar Coach schwankt zwischen Stolz und Enttäuschung

Und so schwankte auch Headcoach Andreas Geibel nach dem intensiven Match in der Einordnung zwischen Stolz und dem doch Verpassen einer großen Chance, denn die Formation stand kurz davor, den Ligaprimus in dessen Wohnzimmer zu schlagen. „Wir haben gut gespielt, aber das reicht halt nicht. Uns fehlt noch die notwendige Konsequenz, um eine Führung über die Zeit zu bringen“, sagt Geibel.

Die Cougars arbeiten dran, eine Führung gegen einen Favoriten über die Zeit zu bringen. Foto: Peter Mann / Archiv

In Tübingen konnten die Kornwestheimer den starken Eindruck nicht über die gesamte Spielzeit retten, die man in zwei sehr kuriose Halbzeiten einteilen konnte. Bis zu Beginn des dritten Quarters führten die Cougars nicht nur mit 19:0 die Partie an, sie hatten das Spiel bis dahin auch kontrolliert und die in dieser Runde bislang so starke Tübinger Defensive mehrfach überwunden. Schon der Einstieg lief perfekt und nach dem ersten Viertel stand ein 10:0 für die Gäste auf der Anzeigetafel. im zweiten Quarter kamen sieben weitere Punkte und nach der Pause noch zwei zweitere hinzu. Doch dann schmolz der Vorsprung immer mehr dahin.

Ausschlaggebend für die Aufholjagd waren die Anpassungen der Red Knights Defense, die die Effizienz der Cougars Offense immer besser stoppen konnte. Für die Kornwestheimer sprangen in Quarter drei nur zwei Zähler heraus, Tübingen kam auf 14. Zeitgleich nutzte die Tübinger Offense ihr Momentum mit zwei besonderen Spielzügen im letzten Spielabschnitt, entschieden den Schlussabschnitt mit 15:3 für sich und erarbeiteten sich einen knappen Drei-Punkte-Vorsprung, der zum Sieg reichte.

Nächstes Heimspiel steigt am 4. Juli

Und welche Konsequenzen ziehen die Kornwestheimer jetzt aus dem starken Auftritt? „Wir müssen weiter daran arbeiten,das Glück auch mal zu erzwingen. Dass wir durchaus selbstbewusst mit diesen Teams auf Augenhöhe sein können, haben wir heute gezeigt„, sagte Geibel. Die Cougars haben jetzt Zeit, an ihren Defiziten zu arbeiten, denn der nächste Auftritt ist erst am 4. Juli. Dann steht gegen die Bondorf Bulls nach drei Auswärtsauftritten mal wieder ein Heimspiel an.

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