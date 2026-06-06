 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. „Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“

American Football Kornwestheim „Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“

American Football Kornwestheim: „Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“
1
Die Cougars hoffen auf einen besseren Auftritt als beim 7:42 in Ravensburg. Foto: privat

Die Kornwestheim Cougars stehen am Sonntag im dritten Auswärtsspiel in Serie vor der schweren Hürde bei Spitzenreiter Red Knights in Tübingen.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Die Aufgaben werden nicht leichter für die Footballer der Kornwestheim Cougars. Nach dem frustrierenden 7:42 bei den Ravensburg Razorbacks II wird es für die Kornwestheimer schwer, im Spiel an diesem Sonntag um 15 Uhr Wiedergutmachung zu leisten, denn es geht zu den starken Red Knights nach Tübingen. Die Mannschaft stellt nicht nur den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, sondern auch die mit Abstand beste Defense in der Liga.

 

Da sich die Cougars auch schon in Ravensburg schwer taten, kreative Momente im Spiel zu generieren wird das beim Ligaprimus wohl noch schwerer umsetzbar sein. Es ist das dritte Spiel der Kornwestheimer in den Pfingstferien und das dritte Auswärtsspiel in Folge. Die Tübinger gehen nach einer Pause von zwei Wochen ausgeruhter in die Begegnung.

Fünf der letzten sechs Spiele haben die Cougars gegen die Red Knighs verloren. Foto: Simon Granville

„Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“, sagt Headcoach Andreas Geibel. Deshalb seien die Rollen und die Erwartungen klar. „Tübingen ist haushoher Favorit“, sagt Geibel.

Historisch spricht die Statistik gegen die Cougars

Doch zu devot wollen die Footballer die derzeit auf Platz fünf stehen, die Partie nicht angehen gegen den selbst ernannten Aufstiegskandidaten, der die Regionalliga als Ziel ausgegeben hat. „Wir arbeiten unsere „lessons learned“ aus dieser Saison weiter ab und werden versuchen, den Red Knights das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt Andreas Geibel. Die vergangenen vier Spiele hat der Gastgeber alle gewonnen. Dabei kassierte das Team nie mehr als 17 Gegenpunkte. Doch nicht nur die aktuelle Situation spricht gegen die Cougars – auch historisch betrachtet spricht die Statistik gegen die Kornwestheimer.

Im aktuellen Ranking in Deutschland belegen die Tübinger derzeit den 71. Platz, die Kornwestheim Cougars liegen auf Rang 101. Zuletzt trafen beide Mannschaften im vergangenen Juli aufeinander – da waren die Kräfteverhältnisse noch ziemlich ausgeglichen, denn die Kornwestheimer waren bei der 27:30 Niederlage in Tübingen nur drei Punkte schlechter. Von den vergangenen sechs Partien gingen allerdings fünf an die Red Knights.

Weitere Themen

Landesliga-Abschied Pleidelsheim: Letzter Tanz in der Landesliga: „Schöne Reise soll mit einem Sieg enden“

Landesliga-Abschied Pleidelsheim Letzter Tanz in der Landesliga: „Schöne Reise soll mit einem Sieg enden“

Mit dem Heimspiel gegen den TV Oeffingen verabschiedet sich der GSV Pleidelsheim aus der Fußball-Landesliga. Das Hinspiel ging mit 3:1 an den Absteiger.
Von Simon david
Bezirksliga Enz/Murr: 95 Prozent Kopfsache: SV Pattonville vor dem Nervenspiel der Saison

Bezirksliga Enz/Murr 95 Prozent Kopfsache: SV Pattonville vor dem Nervenspiel der Saison

Dem SV Pattonville reicht ein Punkt gegen den TSV Schwieberdingen für den direkten Klassenverbleib. Bei einer Niederlage geht es in die Relegation.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Internes Battle um die Torjägerkrone bei Pokalsieger Kornwestheim fällt aus

Bezirksliga Enz/Murr Internes Battle um die Torjägerkrone bei Pokalsieger Kornwestheim fällt aus

Zwei Männer, zwei Ziele beim SV Kornwesheim zum Saisonfinale: Lionel Schmidt möchte die interne Torjägerkrone, Niklas Strehlow die zweitbeste Abwehr der Liga stellen.
Von Elke Rutschmann
Steinbruch mal anders: Wo sonst Bagger rollen: Zwei Stunden volles Tempo beim Steinbruchlauf

Steinbruch mal anders Wo sonst Bagger rollen: Zwei Stunden volles Tempo beim Steinbruchlauf

Die dritte Auflage von Rocks&Run startet am 16. Juni in Rielingshausen. Anmeldungen sind noch möglich.
Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Das Abenteuer A-Liga endet für den SV Kornwestheim II nach einer Saison

Kreisligen A1/2 Enz/Murr Das Abenteuer A-Liga endet für den SV Kornwestheim II nach einer Saison

Drita Kosova Kornwestheim muss nach Gewitter und Spielabbruch am Donnerstag gegen den TSF Ditzingen nachsitzen. Der TSC Kornwestheim kommt mit 2:7 in Benningen unter die Räder.
Von Marek Lantz
Kreisliga A1 Enz/Murr: Völlig losgelöst: Benningen hofft nach Hofackers Fünferpack wieder

Kreisliga A1 Enz/Murr Völlig losgelöst: Benningen hofft nach Hofackers Fünferpack wieder

Der GSV Pleidelsheim II ist endgültig gerettet, dafür muss der GSV Erdmannhausen nach sechs sieglosen Spielen jetzt auch um Klassenverbleib zittern.
Von Marek Lantz
Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach: Wie der Trainer für den FC Marbach den Ausgleich einwechselt

Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach Wie der Trainer für den FC Marbach den Ausgleich einwechselt

Die Marbacher beenden die Runde durch die Tore von Philipp Bez und Burak Yalman mit einem 2:2 beim TSV Schwieberdingen und sind sieben Spiele in Serie ungeschlagen.
Von Elke Rutschmann
American Football Kornwestheim: Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt

American Football Kornwestheim Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt

Nach den bislang guten Auftritten in der Oberliga verlieren die Kornwestheimer Footballer bei den Ravensburg Razorbacks ersatzgeschwächt mit 07:42.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr Derby: Pattonvilles Coach Pola lässt Dampf ab: „Wir müssen jetzt Charakter zeigen“

Bezirksliga Enz/Murr Derby Pattonvilles Coach Pola lässt Dampf ab: „Wir müssen jetzt Charakter zeigen“

Die Spieler des SV Pattonville müssen sich nach dem 0:5 im Derby beim SV Kornwestheim Standpauke des Trainers anhören. Das Zittern um den direkten Klassenverbleib geht weiter.
Von Elke Rutschmann
Landesliga GSV Pleidelsheim: Keine Rettung mehr möglich: Der GSV Pleidelsheim steigt in die Bezirksliga ab

Landesliga GSV Pleidelsheim Keine Rettung mehr möglich: Der GSV Pleidelsheim steigt in die Bezirksliga ab

Weil die Seuche im entscheidenden Spiel zurückkehrt, gibt Pleidelsheim beim TSV Heimerdingen eine 2:0-Führung aus der Hand. Der Gegner dreht Partie binnen drei Minuten.
Von Simon David
Weitere Artikel zu American Football
 
 