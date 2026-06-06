American Football Kornwestheim: „Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“

Die Aufgaben werden nicht leichter für die Footballer der Kornwestheim Cougars. Nach dem frustrierenden 7:42 bei den Ravensburg Razorbacks II wird es für die Kornwestheimer schwer, im Spiel an diesem Sonntag um 15 Uhr Wiedergutmachung zu leisten, denn es geht zu den starken Red Knights nach Tübingen. Die Mannschaft stellt nicht nur den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, sondern auch die mit Abstand beste Defense in der Liga.

Da sich die Cougars auch schon in Ravensburg schwer taten, kreative Momente im Spiel zu generieren wird das beim Ligaprimus wohl noch schwerer umsetzbar sein. Es ist das dritte Spiel der Kornwestheimer in den Pfingstferien und das dritte Auswärtsspiel in Folge. Die Tübinger gehen nach einer Pause von zwei Wochen ausgeruhter in die Begegnung.

Fünf der letzten sechs Spiele haben die Cougars gegen die Red Knighs verloren. Foto: Simon Granville

„Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“, sagt Headcoach Andreas Geibel. Deshalb seien die Rollen und die Erwartungen klar. „Tübingen ist haushoher Favorit“, sagt Geibel.

Historisch spricht die Statistik gegen die Cougars

Doch zu devot wollen die Footballer die derzeit auf Platz fünf stehen, die Partie nicht angehen gegen den selbst ernannten Aufstiegskandidaten, der die Regionalliga als Ziel ausgegeben hat. „Wir arbeiten unsere „lessons learned“ aus dieser Saison weiter ab und werden versuchen, den Red Knights das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt Andreas Geibel. Die vergangenen vier Spiele hat der Gastgeber alle gewonnen. Dabei kassierte das Team nie mehr als 17 Gegenpunkte. Doch nicht nur die aktuelle Situation spricht gegen die Cougars – auch historisch betrachtet spricht die Statistik gegen die Kornwestheimer.

Im aktuellen Ranking in Deutschland belegen die Tübinger derzeit den 71. Platz, die Kornwestheim Cougars liegen auf Rang 101. Zuletzt trafen beide Mannschaften im vergangenen Juli aufeinander – da waren die Kräfteverhältnisse noch ziemlich ausgeglichen, denn die Kornwestheimer waren bei der 27:30 Niederlage in Tübingen nur drei Punkte schlechter. Von den vergangenen sechs Partien gingen allerdings fünf an die Red Knights.