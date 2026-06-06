American Football Kornwestheim „Da gilt es für uns noch einmal die Personalausfälle zu kompensieren“
Die Kornwestheim Cougars stehen am Sonntag im dritten Auswärtsspiel in Serie vor der schweren Hürde bei Spitzenreiter Red Knights in Tübingen.
Die Kornwestheim Cougars stehen am Sonntag im dritten Auswärtsspiel in Serie vor der schweren Hürde bei Spitzenreiter Red Knights in Tübingen.
Die Aufgaben werden nicht leichter für die Footballer der Kornwestheim Cougars. Nach dem frustrierenden 7:42 bei den Ravensburg Razorbacks II wird es für die Kornwestheimer schwer, im Spiel an diesem Sonntag um 15 Uhr Wiedergutmachung zu leisten, denn es geht zu den starken Red Knights nach Tübingen. Die Mannschaft stellt nicht nur den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, sondern auch die mit Abstand beste Defense in der Liga.