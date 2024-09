Im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Oberliga empfangen die Kornwestheim Cougars am Samstag (15 Uhr) den Nachbarn Ludwigsburg. Fehlen wird dabei Trainer Geibel.

Jetzt zählt es für die Kornwestheimer Footballer. Nach einer langen Saison wollen die Cougars über die Relegation den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg perfekt machen. Dass dort nun ausgerechnet die Ludwigsburg Bulldogs als Gegner warten, bringt neben dem Derbycharakter auch etwas Brisanz ins Spiel. Denn die Mannschaft aus der Barockstadt ist nach einer Abspaltung im Jahr 2004 aus der Abteilung der Cougars hervorgegangen.

Doch von der einst so hitzigen Rivalität will Cougars-Trainer Andreas Geibel nichts wissen: „Es gibt da bestimmt den ein oder anderen, der die Geschichte jetzt wieder aufwärmen will“, meint er schmunzelnd. „Aber im Grunde sieht das keiner mehr so eng. Für die Fans in der Region sind das zum Saisonabschluss zwei schöne Spiele. Ich wäre viel lieber in der Oberliga auf die Bulldogs getroffen.“

Nachsitzen in der Relegation

Dass die Cougars nach einer erfolgreichen Spielzeit überhaupt in die Relegation müssen, schmerzt noch immer etwas. „Ich finde, wir waren die beste Mannschaft in der Landesliga dieses Jahr“, betont Geibel. Tatsächlich geben ihm die Zahlen recht: Statistisch betrachtet hat sein Team in der Landesliga Baden-Württemberg die meisten Punkte erzielt und die wenigsten Gegenpunkte kassiert. „Aber da waren halt diese beiden knappen Niederlagen gegen Tübingen“, gesteht Geibel ein. „Deshalb sind die Red Knights auch verdient Meister geworden.“

Ausgerechnet in den Relegationsspielen müssen die Cougars ohne ihren Headcoach auskommen. Denn der verweilt im lange vorab geplanten Urlaub, den er jetzt auch nicht verschieben wollte. „Ich habe volles Vertrauen in Offense-Coach Dennis Sassmann und Defense-Coach Alex Bruder“, betont Geibel. „Die sind ein perfekt eingespieltes Team. Ich bringe da nur eine weitere Nuance mit rein und würde meine Rolle als Abteilungsleiter mit der des General Managers im US-Sport vergleichen.“

Bulldogs nicht unterschätzen

Während die Cougars auf eine Erfolgssaison mit zehn Siegen aus zwölf Spielen zurückblicken können, haben die Ludwigsburg Bulldogs in der Oberligasaison keinen einzigen Sieg verbuchen können. Die Barockstädter galten als ausgemachter Absteiger, ehe die Weinheim Longhorns nach einer Spielabsage mit einem Zwangsabstieg bestraft wurden. Dadurch rückten die Bulldogs auf den vorletzten Tabellenplatz vor, der zur Relegation berechtigt. Dennoch warnt Andreas Geibel davor, die Bulldogs zu unterschätzen: „Ludwigsburg bringt Oberliga-Erfahrung mit. Dass dort ein anderes Spielniveau herrscht, wissen wir spätestens seit der letzten Relegation gegen Konstanz.“ Den Pirates aus der Bodenseestadt unterlagen die Cougars im letzten Jahr in zwei Partien (25:35 und 6:27).

Optimistisch stimmt den Trainer der Cougars, dass das Team personell gut aufgestellt in die Relegationspartien geht. Am Samstag wollen die Kornwestheimer vorlegen. Eine Woche später findet das Rückspiel in Ludwigsburg statt.