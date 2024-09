Bei seinem letzten Heimspiel für die New York Jets hatte sich Aaron Rodgers die Achillessehne gerissen. Nun feiert der Star-Quarterback gegen New England ein starkes Heimspiel-Comeback.

dpa 20.09.2024 - 06:41 Uhr

East Rutherford - Die New York Jets haben ihr erstes Heimspiel der neuen NFL-Saison deutlich gewonnen. Star-Quarterback Aaron Rodgers führte die Jets in der nordamerikanischen Football-Liga zu einem 24:3 (14:3)-Erfolg über die New England Patriots. Nach acht Heimniederlagen gegen die Patriots in Serie gewannen die Jets zum ersten Mal seit 2015 wieder im eigenen Stadion gegen den Rivalen.