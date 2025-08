Die Kornwestheim Cougars beenden ihre erste Saison in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem sechsten und damit vorletzten Platz. Das stand schon vor dem letzten Spieltag beim Tabellendritten Bondorf Bulls fest. Die abschließende Partie verlor die Mannschaft von Headcoach Andreas Geibel mit 16:38 (03:06,00:12, 07:06, 0:6:14.)

Das Abenteuer Oberliga ist für die Cougars aber noch nicht beendet und geht in die Verlängerung. Im September stehen die beiden Relegationsspiele gegen den Vorletzten der Landesliga an, die dann um den Verbleib in der vierten Liga entscheiden.

Ansprechende Performance in der Regenschlacht

Der anhaltende Regen in Bondorf vor rund 150 Zuschauern beeinträchtigte die Begegnung auf beiden Seiten. Schon die Aufwärmphase gestaltete sich schwierig und die stark anhaltenden Regenschauer erschwerten den Spielaufbau. Bei der „Regenschlacht“ in Bondorf trafen die zweitbeste Offense und drittbeste Defense der Oberliga Baden-Württemberg aufeinander. Beide Teams gaben unter den erschwerten Bedingungen ihr Bestes im ersten Quarter, das mit 6:3 an die Gastgeber ging. Die Cougars begegneten dem Favoriten jedoch auf Augenhöhe. Beide Teams kamen je einmal vor die gegnerische Endzone – den Gästen gelang allerdings nur ein Fieldgoal durch Jannik Lacic.

Der zweite Spielabschnitt war dann eine klare Sache für die Bulls, die zur Pause auf 18:3 erhöhten und die Passverteidigung der Cougars mehrfach überlisteten. Dennoch bewegte die Offense der Kornwestheimer durch gezielte Laufspielzüge den Ball immer besser über das Feld durch die Rrunningbacks Patrick Scholz, Shannon Lew, Johannes Köhler sowie Jason Bjielic.

Cougars gewinnen drittes Quarter

Dies machte sich dann auch auf dem Scoreboard im dritten Quarter bemerkbar, als die beste Phase im Spiel der Kornwestheim Footballer erfolgte, die sich diesen Abschnitt mit 7:6 sichern konnten. Das wollten die Bulls dann wohl nicht auf sich sitzen lassen und drehten im Schlussabschnitt noch einmal auf, dass sie mit 14:6 für sich entscheiden konnten zum Endstand von 38:16. Die Cougars hielten aber bis zum letzten Spielzug dagegen und verkürzten noch durch Rookie Maurizio Turcic.

Ein guter Auftritt der Cougars, die verletzungs- und ferienbedingt mit einem ausgedünntem Kader antreten mussten. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Mit dem verfügbaren Kader haben wir gegengehalten“, sagte Headcoach Andreas Geibel. Sein Team habe bis zur letzten Minute Moral gezeigt.

Wichtige Erkenntnisse für Relegationsspiele

as ist ein gutes Zeichen hinsichtlich der anstehenden Relegation. „Es hat uns gezeigt, wo wir gegen so starke Gegner stehen, aber auch wo unsere Grenzen sind“, sagte Geibel. Mit in die Spiele um den Klassenverbleib wird das Trainerteam auch die Erkenntnis nehmen, dass man mit entsprechenden Umstellungen im Angriffsspiel besser punkten konnte. Die Spieler bekommen jetzt eine Pause von zwei bis drei Wochen, um zu regenerieren, bevor es dann in die Vorbereitung für die Entscheidungsspiele am 20. und 27. September geht.

Der Gegner steht allerdings noch nicht fest, da die Landesliga noch drei entscheidende Spiele auf dem Programm hat. Im Rennen sind die Black Forest Foxes aus Freudenstadt oder die Stuttgart Silver Arrows – beides alte Bekannte aus der vergangenen Spielzeit.