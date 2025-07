Die Kornwestheimer Footballer gehen das Duell gegen den Tabellenzweiten Bondorf Bulls mit drei Neuzugängen und ohne Druck an.

Elke Rutschmann 18.07.2025 - 16:16 Uhr

Motivation spielt im Sport immer eine große Rolle. Das ist im American Football nicht anders. Deshalb haben die Verantwortlichen der Kornwestheim Cougars sich für die beiden verbleibenden Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg – beides Mal gegen den Tabellenzweiten Bondorf Bulls - ein besonders Motto überlegt, um das Team noch einmal anzuspornen. Sportlich sind die Weichen bereits gestellt, die Kornwestheimer haben den direkten Abstieg verhindert, werden am Ende aber auf dem vorletzten, sprich Relegationsrang landen und sich dann in Hin- und Rückspiel mit dem Zweiten der Landesliga um den begehrten Platz in der Oberliga duellieren.