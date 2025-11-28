Nach dem 28:31 bei den Dallas Cowboys rutschen die Kansas City Chiefs in der NFL weiter in die Krise. Das Comeback von Joe Burrow bei den Bengals glückt derweil.
28.11.2025 - 07:25 Uhr
Dallas - Die Kansas City Chiefs drohen in der nordamerikanischen Profiliga NFL erstmals seit 2014 die Playoffs zu verpassen. Das American-Football-Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes verlor am traditionsreichen Thanksgiving-Spieltag mit 28:31 bei den Dallas Cowboys und steht mit einer Bilanz von 6:6 nur auf Rang neun der AFC.