Zuletzt sorgte er im Rapper-Battle gegen Drake für Aufsehen, bald ist Pulitzer-Preisträger Kendrick Lamar auf der wohl größten Bühne der Welt zu sehen.

dpa 08.09.2024 - 20:00 Uhr

New Orleans - US-Rapper Kendrick Lamar wird Star der kommenden Halbzeitshow des Super Bowls der amerikanischen Footballliga NFL. Der 37-jährige Pulitzer-Preisträger aus Los Angeles ("Humble") kündigte seinen Auftritt auf der wohl größten Bühne der Welt in einem Video an. "Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst. Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut", so Lamar. Zusammen mit anderen Rappern war er auch schon beim Super Bowl 2022 aufgetreten.