Die Patriots gewinnen das Schnee-Duell mit den Broncos, die Seahawks das hochklassige Aufeinandertreffen gegen die Rams. Im Super Bowl in zwei Wochen wartet die Neuauflage eines legendären Duells.
Seattle - Nach einer Schnee-Schlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle kommt es im Super Bowl in zwei Wochen zu einer Neuauflage eines legendären Titel-Duells: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Für den Rekord-Teilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die erste Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war.