Die Patriots gewinnen das Schnee-Duell mit den Broncos, die Seahawks das hochklassige Aufeinandertreffen gegen die Rams. Im Super Bowl in zwei Wochen wartet die Neuauflage eines legendären Duells.

Seattle - Nach einer Schnee-Schlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle kommt es im Super Bowl in zwei Wochen zu einer Neuauflage eines legendären Titel-Duells: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Für den Rekord-Teilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die erste Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war.

Die Seahawks sind erstmals seit 2015 wieder dabei - damals verlor Seattle 24:28 gegen die Patriots wegen eines späten Ballverlusts durch eine Interception, die bei Seattle-Fans noch heute für Unverständnis und Frust sorgt. Im Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bislang einzigen Super-Bowl-Sieg eingefahren.

Duell mit den Rams spannend bis zur letzten Sekunde

Vor den eigenen Fans setzten sich die Seahawks in einer spannenden Partie mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und vertreten nun die NFC im Super Bowl. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor. "Es ist faszinierend. Es bedeutet mir die Welt", sagte Darnold, der noch nie im Super Bowl dabei war. "Diese Kabine, das ist eine besondere Gruppe und ich würde das mit niemand anderem machen wollen."

Auch Rams-Quarterback Matthew Stafford hatte ein starkes Spiel und kam auf 374 Yards Raumgewinn und drei Touchdown-Pässe, hatte am Ende aber keine Zeit mehr, um den Rückstand auszugleichen.

Patriots erstmals seit Brady-Abschied wieder im Super Bowl

Im Stadion der San Francisco 49ers kommt es am 8. Februar (Ortszeit) nun zum Duell mit den Patriots. New England hatte sich zuvor in einer dramatischen Schnee-Schlacht mit 10:7 gegen die Denver Broncos durchgesetzt und als Vertreter der AFC qualifiziert. Die Partie war über weite Strecken der zweiten Halbzeit geprägt von widrigen Bedingungen mit heftigem Schneefall, Wind und schlechter Sicht. Die Patriots entschieden die Partie durch ein Field Goal zu Beginn des dritten Viertels - vor dem Einsetzen des Schneefalls. Danach kam keine der beiden Mannschaften mehr zu Punkten.

Der erst 23 Jahre alte Drake Maye führte die Patriots in seiner zweiten NFL-Saison zurück in den Super Bowl. "Es war eine Aufgabe. Wir müssen besser spielen. Ich liebe dieses Team", sagte der Quarterback. Mit Pässen kam er auf lediglich 86 Yards Raumgewinn, steuerte aber 65 Yards durch eigene Läufe bei und sorgte auf diese Art auch für den einzigen Touchdown der Patriots.

Patriots sind Rekordteilnehmer am Super Bowl

New England stand zuletzt vor sieben Jahren im Super Bowl, als Superstar-Quarterback Brady seinen sechsten Titel mit den Patriots gewann. Mit nun zwölf Teilnahmen am wichtigsten Football-Spiel der Saison bauten die Patriots ihren NFL-Rekord aus. Auf dem geteilten zweiten Rang liegen unter anderem die Broncos mit acht Super-Bowl-Teilnahmen. Patriots-Trainer Mike Vrabel hat nun die Chance, mit den Patriots den Super Bowl sowohl als Spieler als auch als Coach zu gewinnen. Mit dem gleichen Team hat das in der Geschichte der NFL noch niemand geschafft.