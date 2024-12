2021 haben die Stuttgart Scorpions noch in der Bundesliga gespielt – heute sind sie nach dem dritten Abstieg in Serie an einem weiteren Tiefpunkt angelangt. Zwei Aspekte lassen die Verantwortlichen jedoch an eine Trendwende glauben.

Harald Landwehr 16.12.2024 - 19:30 Uhr

Beim 1982 gegründeten American Football-Club Stuttgart Scorpions waren in den vergangenen Jahren ganz eindeutig die Frauen das sportliche Aushängeschild: Die „Sisters“ sicherten sich 2022 den deutschen Meistertitel, und 2019 sowie in diesem Jahr wurden sie erst im Finale der nationalen Titelkämpfe gestoppt. Ganz anders ging die Entwicklung bei den männlichen Kollegen im Verein vonstatten: Eine über 40 Jahre fast ununterbrochene Zugehörigkeit zur deutschen Eliteklasse, gekrönt von der deutschen Vizemeisterschaft im Jahr 2007, nahm vor drei Jahren mit dem Abstieg aus der Bundesliga Süd ein jähes Ende. Damit aber bei weitem nicht genug: Seitdem befinden die einst starken Männer der Degerlocher sich quasi im freien Fall, mittlerweile mit dem nächsten bitteren Tiefpunkt. Nach insgesamt drei Abstiegen werden sie im nächsten Frühjahr nur noch in der viertklassigen Oberliga Baden-Württemberg antreten. Was ist schief gelaufen?