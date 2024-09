Am Ende geht den Gästen merklich die Luft aus

Die Fellbach Warriors müssen nach der Niederlage in Heidelberg zwei Relegationsspiele um den Ligaverbleib bestreiten.

Harald Landwehr 10.09.2024 - 19:51 Uhr

In der American-Football-Regionalliga Südwest haben die Fellbach Warriors ihre erste Chance auf den sicheren Klassenverbleib verpasst. Die Spieler um den Trainer Fabian Weigel verloren am vergangenen Samstag ihr vorletztes Saisonspiel bei den Heidelberg Hunters mit 20:33. Während die Badener damit in der dritthöchsten deutschen Klasse verbleiben werden, müssen die Fellbacher weiterhin zittern. Möglicherweise fällt die Entscheidung über den Klassenverbleib erst Ende Oktober.