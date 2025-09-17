Wer US-Bürger werden will, muss künftig mehr wissen: Der Katalog für den Einbürgerungstest wächst. Der strengere Test galt unter Trump schon einmal - nun kommt er zurück.
17.09.2025 - 18:15 Uhr
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verschärft die Kriterien zur Erlangung der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Das teilte die für Einbürgerungen zuständige Behörde USCIS mit. Künftig müssen Bewerberinnen und Bewerber beim Wissenstest über Geschichte, Politik und Institutionen der Vereinigten Staaten bis zu 20 Fragen aus einem Katalog von 128 beantworten und mindestens zwölf richtig haben, um zu bestehen. Bislang umfasste der Test 100 Fragen, von denen zehn gestellt wurden; sechs richtige Antworten reichten.