Rund um die Wir-machen-Druck-Arena in Aspach haben Polizei, Feuerwehr und THW geübt, was niemand erleben will – eine lebensbedrohliche Amok-Einsatzlage.
09.10.2025 - 14:00 Uhr
Ein gewaltiger Knall zerreißt die Stille. Die Druckwelle ist deutlich spürbar. Ein Feuerball steigt von einem auf der Seite liegenden Mercedes auf, leblose Körper liegen herum, Menschen schreien um Hilfe. „Helfen sie doch! Bitte. Wir sind angeschossen!“, hallt es über den Parkplatz. Polizisten in Schutzausrüstung eilen herbei. „Können sie sich bewegen?“, fragt eine Beamtin den Verletzten, der gerade noch geschrien hat. „Hilfe ist unterwegs, durchhalten“, spricht sie ihm gut zu. Dann geht sie weg.