Der mutmaßliche Amokfahrer von Mannheim hat sich bei der Tat offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Zur Tatzeit habe er auf verschriebene Medikamente verzichtet, teilt der zuständige Staatsanwalt mit.

Florian Dürr 20.03.2025 - 13:35 Uhr

Der mutmaßliche Amokfahrer von Mannheim war bei der Tat mit zwei Toten am 3. März offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, wie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einer öffentlichen Sitzung des Innenausschuss im Landtag am Mittwoch mitteilte. Der 40-jährige Deutsche aus Ludwigshafen habe seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung gelitten und wurde deshalb auch in verschiedenen Einrichtungen in Baden-Württemberg behandelt – sowohl ambulant als auch stationär.