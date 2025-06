Die Fahnen wehen auf halbmast, viele Veranstaltungen im Land sind abgesagt. Österreich ist am Tag nach dem Amoklauf immer noch unter Schock - und gedenkt der Toten mit einem Innehalten.

red/dpa 11.06.2025 - 10:58 Uhr

Österreich hält inne. Nach dem Amoklauf in einer Schule in Graz stand um 10 Uhr für eine Minute das Land vielerorts still. So blieben unter anderem die 900 Busse, Straßen- und U-Bahnen in Wien für eine Minute kurz stehen. Die Trauerglocke des Wiener Stephansdoms mit einem besonders tiefen Klang wurde nach Angaben der Erzdiözese Wien geläutet. Auch in Graz sollte das öffentliche Leben kurz ruhen. Die österreichische Bundesregierung gedachte der Opfer bei ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung. Das Länderspiel Österreich gegen San Marino war an diesem Tag nur Nebensache.