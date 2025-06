Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule setzen die Ermittler die Spurensicherung am Tatort fort. Zudem versuchen sie, die Tat zu rekonstruieren.

red/AFP 12.06.2025 - 11:05 Uhr

Zwei Tage nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule haben die Ermittler am Donnerstag die Spurensicherung am Tatort fortgesetzt. Zudem würden weiter Daten ausgewertet und Zeugen im Umfeld des Schützen und der Schule befragt, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf einen Sprecher der Landespolizei in der Steiermark. Die Spurensicherung und die Tatrekonstruktion könnten demnach noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.