Einen Tag nach dem Amoklauf von Graz geht die Suche nach dem Motiv des Täters weiter. Auch ein Abschiedsbrief und ein -video bringen keine Klarheit.

Patrick Guyton 11.06.2025 - 16:55 Uhr

Um zehn Uhr steht an diesem Mittwoch in Österreich alles still. Busse und Straßenbahnen stoppen die Fahrt, die Menschen verharren, Kirchenglocken läuten, auch das Bundeskabinett hält bei seiner Sitzung inne. Eine Minute lang gedenkt das Land an die zehn Todesopfer des Amoklaufs im Grazer Gymnasium in der Dreierschützengasse am Vortag. Von dort wurden um zehn Uhr die ersten Notrufe abgesetzt. Neun Schüler und eine Lehrerin wurden von dem Amokschützen erschossen.