Im ostchinesischen Wuxi hat ein 21-jähriger Mann auf dem Campus seiner ehemaligen Berufsschule scheinbar wahllos Leute attackiert. Die Sicherheitsbehörden vermuten ein Rachemotiv.

dpa 16.11.2024 - 21:26 Uhr

Peking - Im ostchinesischen Wuxi hat ein Mann bei einem Messerangriff mindestens acht Menschen getötet und weitere 17 Personen verletzt. Laut Angaben des örtlichen Sicherheitsbüros hat sich der Angriff am Samstagabend Ortszeit auf dem Campus der Berufsschule Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology zugetragen. Bei dem Täter soll es sich demnach um einen ehemaligen Absolventen der Berufsschule handeln.