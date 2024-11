Merz fordert Vertrauensfrage nächste Woche – Treffen mit Scholz am Mittag

Die Unionsfraktion um Friedrich Merz fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, spätestens in der kommenden Woche die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen.

red/AFP 07.11.2024 - 09:26 Uhr

Die Unionsfraktion hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, spätestens in der kommenden Woche die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Die Ampel-Koalition sei „gescheitert“, und damit sei die Legislaturperiode zu Ende, sagte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag nach einer Fraktionssitzung in Berlin. Merz schlug Neuwahlen für den Bundestag in der zweiten Januarhälfte vor. Zu Gesprächen mit dem Kanzler über eine mögliche punktuelle Zusammenarbeit sei die Union bereit.