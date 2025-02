16.02.2025 - 14:00 Uhr , aktualisiert am 17.02.2025 - 10:17 Uhr

Die Ampel ist besser als ihr Ruf heißt es in Teilen der Landesregierung. Aber was hat die rot-gelb-grüne Regierung tatsächlich für Baden-Württemberg erreicht? Und wo hapert es am meisten?

Annika Grah 16.02.2025 - 14:00 Uhr

Bei allem Kopfschütteln über das Miteinander in der inzwischen gescheiterten Bundesregierung, hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) doch immer wieder ein Wort des Lobes übrig, wenn es um die Ampel-Koalition im Bund ging. „Die Ampel war mit enormen Herausforderungen konfrontiert und stellenweise besser als ihr Ruf“, sagte er unserer Zeitung. Auch von anderen grünen Ministern ist Lob zu hören. Kein Wunder, denn einige grüne Kernanliegen im Land wie etwa das landesweite Jugendticket konnten auch dank Richtungsentscheidung in Berlin umgesetzt werden. Die CDU-geführten Ministerien sehen das stellenweise grundlegend anders. Doch auch in ihren Bereichen hat der eine oder die andere von der Ampel-Politik profitiert.