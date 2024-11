Finanzminister Christian Lindner legt ein Konzeptpapier vor – für Grüne und SPD sind das 18 Seiten reine Provokation. Über Lindners Absichten braucht sich niemand mehr Illusionen zu machen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 01.11.2024 - 18:27 Uhr

Schmeißt er hin oder harrt er aus? Die Frage, ob FDP-Chef Christian Lindner die Ampel-Koalition verlassen will, ist inzwischen oft gestellt worden. Am Freitag verbreitete sich in Berlin ein Papier mit Briefkopf des Finanzministeriums, das kaum einen Zweifel offen lässt: Lindner bettelt um den Rauswurf aus dem Regierungsbündnis.