Umfrage zur Lage der Nation Stimmung der Bundesbürger ist im Keller

Es gibt Zeiten, die fühlen sich besonders negativ an. Das vergangene Jahr war so eines. Zu allen Kriegen und Krisen kommt noch hinzu: Menschen nehmen negative Informationen stärker wahr als positive. Das wirkt sich auf die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung aus.