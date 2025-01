An diesem Montag wird Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. In Washington herrscht Eiseskälte – und das wirkt sich auch auf die Zeremonie aus.

Die Ostküste der USA wird derzeit von einer Kältewelle heimgesucht – in der Hauptstadt Washington herrschen seit Tagen Minusgrade. Und davon ist auch die Amtseinführung von Donald Trump an diesem Montag betroffen.

Laut dem „Weatherchannel“ liegen die Temperaturen in der Metropole am Mittag um die Minus 4 Grad Celcius, gefühlt seien es aber eher Minus 7. Als „normale“ Höchsttemperatur am Tag der Amtseinführung gibt der Wetterdienst sieben Grad aus. Die normale Tiefsttemperatur liege bei minus ein Grad. Mittags liege die Temperatur üblicherweise um die drei Grad.

Amtseinführung von Donald Trump: Warum findet sie nicht draußen statt?

In Anbetracht der Wettervorhersage mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und teils starkem Wind wird die Zeremonie auch nicht im Freien stattfinden. Traditionell leisten die Präsidenten ihren Amtseid vor dem Kapitol. Bilder von den Menschenmassen dort, über die Trump bei seiner letzten Amtseinführung hinsichtlich der Teilnehmerzahlen nachweislich gelogen hatte, wird es also dieses Mal nicht geben. Vereidigt wird Trump dieses Mal im Inneren des Kapitols.

Kalte Amtseinführung von Ronald Reagan

Zwar soll es nicht so kalt werden wie bei Ronald Reagans zweiter Amtseinführung 1985, als es nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes mittags annähernd minus 14 Grad waren. Kalt genug, um die Feierlichkeiten nicht unter freiem Himmel stattfinden zulassen, dürfte es aber allemal sein.

Wir begleiten die Amtseinführung in einem Newsblog.

Fand die Amtseinführung schon einmal drinnen statt?

Für viele Gäste, die nicht gerade zu den prominentesten gehören, sind das keine guten Wetteraussichten - sie müssen schon deutlich vor Beginn der Zeremonie ihre Plätze einnehmen. Trump hat Kälteeinbrüche in der Vergangenheit immer wieder als Gelegenheit genutzt, um spöttisch zu fragen, wo denn Klimawandel und Erderwärmung geblieben seien.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen 1985 musste die Amtseinführung auch damals drinnen stattfinden. Abgehalten wurde sie dann in der Rotunde, in der Kuppelhalle des US-Kapitols. Die Amtseinführung wird vom Wetterdienst als kälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1871 genannt.

Mit Material von AFP.