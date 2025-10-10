 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht

Amtsgericht Backnang Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht

Amtsgericht Backnang: Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht
1
Mehrere Aktivisten enterten das Dach des Backnanger Schlachthofs. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Zwei Jahre nach der Schlachthofbesetzung in Backnang fällt das erste Urteil. Eine Aktivistin von Animal Rebellion verteidigt die Aktion.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Die Bilder gingen viral: Transparente, Rauchfackeln, Aktivisten im Morgengrauen auf dem Dach eines Backnanger Schlachthofs. Am 3. November 2023 hatte eine Gruppe von Tierschützern der Organisation Animal Rebellion den Betrieb besetzt – mit Leitern, Parolen und einem klaren Ziel: Aufmerksamkeit für Tierleid und Klimakrise.

 

Zwei Jahre später zieht das Amtsgericht Backnang eine erste juristische Linie unter die spektakuläre Aktion. Eine 37-jährige Aktivistin wurde nun wegen Hausfriedensbruchs verurteilt.

Schlachthof-Skandal: Heimliche Aufnahmen

Schon 2022 war der Schlachthof der Metzgerei Kühnle ins Visier von Tierrechtsorganisationen geraten. Der Verein Soko Tierschutz veröffentlichte heimlich gedrehte Aufnahmen aus dem Betrieb – laut eigener Einschätzung zeigten sie massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Die Reaktion: Der Schlachthof wurde vorübergehend geschlossen. Doch im Herbst 2024 nahm das Unternehmen den Schlachtbetrieb wieder auf – trotz zuvor anhaltender Kritik aus der Tierrechtsszene.

Die Aktion auf dem Schlachthausdach war nicht die einzige Protestaktion. Auch Peta demonstrierte mit nackten Tatsachen. Foto: Frank Rodenhausen

Bereits im August 2023 hatte die Metzgerei die Wiedereröffnung angekündigt. Laut eigener Aussage seien keine Verstöße festgestellt worden. Auch das unabhängige Tierschutzinstitut bsi Schwarzenbek bestätigte die Rechtmäßigkeit der Abläufe. Gleichwohl betonte das Unternehmen, das rund 140 Mitarbeitende beschäftigt und 16 Filialen in der Region betreibt, den Betrieb „nach neuesten Tierwohlkriterien“ umgebaut zu haben.

Dachbesetzung mit Risiko – Polizei greift durch

Am Morgen des 3. November 2023 versammelten sich rund 50 Demonstrierende am Schlachthof in der Sulzbacher Straße. Einige besetzten das Dach, andere blockierten den Eingang. Auf Bannern stand: „Kein Tier will hier sterben“ und „Pflanzenprotein statt Tierleid“. Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz, unter anderem wegen der Sorge, das Dach könne unter der Last der Personen einstürzen. Mit Hilfe der Feuerwehr wurden die Aktivisten heruntergeholt. Die letzten von ihnen verließen das Dach gegen 13.15 Uhr.

Eine heute 37-jährige Aktivistin hatte wegen der Aktion im Januar 2025 einen Strafbefehl erhalten. Wie das Amtsgericht Backnang auf Nachfrage mitteilt, sah dieser eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Euro vor. Die Angeklagte legte Einspruch ein, weshalb es zu einer Verhandlung kam. Im Prozess wurde der Tagessatz auf 20 Euro reduziert. Die wirtschaftliche Situation der Frau sei dabei berücksichtigt worden.

Trotz des Verständnisses für die Beweggründe der Angeklagten betonte die zuständige Richterin, dass ein Freispruch rechtlich nicht möglich sei. Zum Zeitpunkt der Besetzung habe es keine gesicherten Hinweise auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gegeben.

Aktivistin: „Ich kann nicht länger zusehen, wie Tiere leiden“

Die Aktivistin ließ im Verfahren keinen Zweifel an ihrer Haltung. „Ich habe an der Demonstration teilgenommen, weil ich nicht länger zusehen kann, wie Tiere leiden und unsere Lebensgrundlagen zerstört werden“, erklärte sie vor Gericht. Ihr Ziel sei es gewesen, auf systematische Missstände hinzuweisen, nicht zu provozieren.

Unsere Empfehlung für Sie

Schlachtbetrieb in Backnang: Militante Tierrechtler entern Metzgerei

Schlachtbetrieb in Backnang Militante Tierrechtler entern Metzgerei

Die Welle der Empörung gegen den Backnanger Traditionsbetrieb Kühnle ebbt nicht ab – obwohl die Vorwürfe aus Sicht des Unternehmens längst ausgeräumt sind. Selbst lokale Grünen-Politiker reagieren inzwischen genervt auf die Protestkundgebungen.

Deutliche Worte fand sie auch für den Betreiber des Betriebs: „Er wird zum Millionär auf dem Rücken unzähliger Tiere – und letztlich des ganzen Planeten.“ Ihre Botschaft: Der Protest richte sich gegen ein gewinnorientiertes System, nicht gegen Einzelfälle.

Ermittlungen laufen weiter – Urteil noch nicht rechtskräftig

Laut dem Backnanger Amtsgerichtsdirektor Florian Bollacher ist das Urteil gegen die 37-Jährige noch nicht rechtskräftig. Rechtsmittel können bis zum 13. Oktober eingelegt werden. Ob weitere Beteiligte ebenfalls vor Gericht gestellt werden, sei derzeit noch offen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an. Für die Tierschutzbewegung ist der Fall jedoch längst mehr als eine juristische Episode – er ist ein Symbol für den wachsenden Widerstand gegen die Tötung von Tieren zu menschlichen Ernährungszwecken.

Weitere Themen

Amtsgericht Backnang: Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht

Amtsgericht Backnang Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht

Zwei Jahre nach der Schlachthofbesetzung in Backnang fällt das erste Urteil. Eine Aktivistin von Animal Rebellion verteidigt die Aktion.
Von Frank Rodenhausen
Ballerina aus Fellbach in Musical: Lia-Su spielt Anna aus „Die Eiskönigin“ – Wer will ihre Nachfolgerin werden?

Ballerina aus Fellbach in Musical Lia-Su spielt Anna aus „Die Eiskönigin“ – Wer will ihre Nachfolgerin werden?

Lia-Su vom TSV Schmiden spielt die Rolle der Anna im Musical „Die Eiskönigin“. Ständig werden für die Show talentierte Kinder gesucht. Ein Backstage-Besuch.
Von Simone Käser
Spur von Winnenden nach Warschau: 81-Jährige aus Winnenden lockt Betrüger in die Falle: Festnahmen in drei Ländern

Spur von Winnenden nach Warschau 81-Jährige aus Winnenden lockt Betrüger in die Falle: Festnahmen in drei Ländern

Ein perfides Lügengerüst, ein kühler Kopf – und das Ende einer Betrugsserie: Eine 81-Jährige aus Winnenden wird zur Heldin eines grenzüberschreitenden Polizei-Einsatzes.
Von Frank Rodenhausen
Alleinerziehende sucht Wohnung: Angst vor Eigenbedarf: „Dann stehe ich mit zwei Kids und Hund auf der Straße“

Alleinerziehende sucht Wohnung Angst vor Eigenbedarf: „Dann stehe ich mit zwei Kids und Hund auf der Straße“

Die alleinerziehende Fellbacherin Denise Dakis sucht dringend eine Wohnung. Doch selbst vielversprechende Besichtigungen haben sich zerschlagen – hauptsächlich wegen zu teurer Miete.
Von Simone Käser
Hausarzt in Fellbach gesucht: Letzte Chance für Praxis: „Ich kann nicht akzeptieren, ohne Nachfolger zu gehen“

Hausarzt in Fellbach gesucht Letzte Chance für Praxis: „Ich kann nicht akzeptieren, ohne Nachfolger zu gehen“

Obwohl Evelyne Fürst sehr früh mit der Suche begonnen hat, fand sie keinen Nachfolger für ihre Privatpraxis. Warum ist ihr unerklärlich – Hausärzte werden doch gesucht.
Von Simone Käser
Weitere Tat in Korb: Schwachpunkt Keyless Go: Autodiebstähle häufen sich im Rems-Murr-Kreis

Weitere Tat in Korb Schwachpunkt Keyless Go: Autodiebstähle häufen sich im Rems-Murr-Kreis

Die Polizei meldet einen weiteren Autodiebstahl. In Korb wurde ein Audi SQ7 entwendet, der – wie bei einigen Taten in jüngster Zeit – mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist.
Von Jürgen Veit
Landgericht Stuttgart: Mehr als drei Jahre Haft für fast 70-jährigen Einbrecher

Landgericht Stuttgart Mehr als drei Jahre Haft für fast 70-jährigen Einbrecher

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen Senior, der fast sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat. Der Mann ist als „Mauerläufer“ in den Haftanstalten bekannt.
Von Henning Maak
Alarm auf Murrbahn und Remsbahn: ICE-Sprinter contra Region: Protest gegen Bahnpläne wächst

Alarm auf Murrbahn und Remsbahn ICE-Sprinter contra Region: Protest gegen Bahnpläne wächst

Der neue ICE-Sprinter Stuttgart–Berlin verspricht Tempo, doch auf dem Weg droht Stillstand: Nahverkehrs-Pendler und IC-Städte geraten unter Druck – jetzt warnt die IG Schienenkorridor.
Von Frank Rodenhausen
Mafia in der Region: Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe

Mafia in der Region Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe

Ein Polizist im Rems-Murr-Kreis soll einen Überfall der Mafia auf seinen Chef angeregt haben – weitere Mafia-Verfahren aus der Region beschäftigen bald die Gerichte.
Von Phillip Weingand
Große Weinprobe in Fellbach: Bewusstes Weintrinken und Delfine im Kugelfisch-Rausch

Große Weinprobe in Fellbach Bewusstes Weintrinken und Delfine im Kugelfisch-Rausch

Beim traditionellen Auftakt zum Fellbacher Herbst erleben mehr als 700 Besucher einen vergnüglichen Abend – mit aufmerksamen Probierschlucken und rauschhaften Ausflügen ins Tierreich.
Von Sascha Schmierer
Weitere Artikel zu Tierschutz
 