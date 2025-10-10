Amtsgericht Backnang Protest auf Schlachthof-Dach: Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht
Zwei Jahre nach der Schlachthofbesetzung in Backnang fällt das erste Urteil. Eine Aktivistin von Animal Rebellion verteidigt die Aktion.
Die Bilder gingen viral: Transparente, Rauchfackeln, Aktivisten im Morgengrauen auf dem Dach eines Backnanger Schlachthofs. Am 3. November 2023 hatte eine Gruppe von Tierschützern der Organisation Animal Rebellion den Betrieb besetzt – mit Leitern, Parolen und einem klaren Ziel: Aufmerksamkeit für Tierleid und Klimakrise.