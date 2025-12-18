Sein Fall hat landesweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein junger Mann soll mit zwei bearbeiteten Bildern einen Jugendoffizier der Bundeswehr beleidigt haben. Nun gibt es ein Urteil.

Wegen Beleidigung eines Jugendoffiziers der Bundeswehr ist ein junger Mann vom Amtsgericht Freiburg zu 15 Arbeitsstunden verurteilt worden. Der ehemalige Schüler hatte nach einem Besuch des Soldaten an seiner Schule im Internet zwei bearbeitete Bilder verbreitet, die diesem eine Nähe zur Nazi-Organisation SS unterstellen sollten.

Aus Sicht der Richterin bezichtigte der 19-Jährige den Offizier damit einer Nähe zur SS und des Nationalsozialismus. Außerdem unterstelle es dem Beamten, er hätte selbst eine „menschenverachtende Gesinnung“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kritik an der „Bundeswehr als Ganzes“

Der 19 Jahre alte Angeklagte stritt nicht ab, die Bilder verbreitet zu haben. Er räumte ein, die bearbeiteten Bilder veröffentlicht zu haben und hielt das für legitimen demokratischen Protest. Der Inhalt der Memes sei eine Kritik an der „Bundeswehr als Ganzes“.

Die nationalsozialistische SS („Schutzstaffel“) bewachte und verwaltete unter anderem die Konzentrationslager. Bei den Nürnberger Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu einer verbrecherischen Organisation erklärt.