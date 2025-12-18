Sein Fall hat landesweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein junger Mann soll mit zwei bearbeiteten Bildern einen Jugendoffizier der Bundeswehr beleidigt haben. Nun gibt es ein Urteil.
18.12.2025 - 13:46 Uhr
Wegen Beleidigung eines Jugendoffiziers der Bundeswehr ist ein junger Mann vom Amtsgericht Freiburg zu 15 Arbeitsstunden verurteilt worden. Der ehemalige Schüler hatte nach einem Besuch des Soldaten an seiner Schule im Internet zwei bearbeitete Bilder verbreitet, die diesem eine Nähe zur Nazi-Organisation SS unterstellen sollten.