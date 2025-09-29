Amtsgericht Landau Dritter Anlauf zu Prozess um Pflegefirma
Zweimal ist die Verhandlung in Landau schon geplatzt. Nun soll der Prozess gegen die Chefin einer Firma, die Senioren-Betreuerinnen aus Osteuropa vermittelt, endlich stattfinden.
Zweimal ist die Verhandlung in Landau schon geplatzt. Nun soll der Prozess gegen die Chefin einer Firma, die Senioren-Betreuerinnen aus Osteuropa vermittelt, endlich stattfinden.
Nach zwei gescheiterten Versuchen soll ein mit Spannung erwarteter Strafprozess um die Vermittlung von Seniorenbetreuerinnen aus Osteuropa nun wirklich beginnen. Im dritten Anlauf will das Amtsgericht im pfälzischen Landau am nächsten Montag gegen die Chefin einer großen Vermittlungsfirma verhandeln. Die Anklage gegen Renata F., die das bundesweit tätige Unternehmen Seniocare24 im nahen Kandel führt, lautet auf gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern. Zu dem Prozess kommt es in Folge einer bundesweiten Razzia bei mehreren Unternehmen im Jahr 2020, bei der es auch um den Verdacht der illegalen Beschäftigung und des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt ging.