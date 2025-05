Amtsgericht Landau: Prozess um Pflegefirma kurzfristig abgesagt

Ein mit Spannung erwarteter Prozess um die Vermittlung von Osteuropäerinnen für die 24-Stunden-Pflege von Senioren in Deutschland ist kurzfristig abgesagt worden. Am Dienstag nächster Woche sollte vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Landau die Hauptverhandlung gegen die Chefin der Firma Seniocare24 aus Kandel in der Südpfalz beginnen. Die Anklage wirft der Frau, die durch zahlreiche Medienauftritte zu einem bekannten Gesicht der Branche wurde, gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern vor. Wenige Tage vorher hat das Gericht die für den 20. und 27. Mai angesetzten Verhandlungstermine nun „von Amts wegen aufgehoben“, wie eine Sprecherin mitteilte. Zu den Gründen könne sie zunächst nichts sagen, neue Termine seien bisher nicht bestimmt.