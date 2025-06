Ein Tritt beim Lokalderby in Kernen kommt einen Amateurfußballer teuer zu stehen: Der Stürmer muss nach einem Gerichtsurteil 4500 Euro berappen – wegen gefährlicher Körperverletzung.

13.06.2025 - 18:00 Uhr , aktualisiert am 16.06.2025 - 11:50 Uhr

Tornetzkamera, Abseits-Überwachung und an gespannten Drahtseilen durch die Luft flitzende Spider-Cams – im modernen Bundesliga-Fußball gibt es von der Trainerbank bis zur Eckfahne keinen Winkel des Spielfelds, der nicht per Video-Mitschnitt ausgeleuchtet wäre. Die Spielbeobachter im Kölner Keller brauchen schließlich detailscharfe Aufnahmen zur Analyse strittiger Spielszenen. Und der Zuschauer im Fernsehsessel freut sich, wenn die TV-Sender zu Bier und Nüsschen auch noch Treffer, Tricks und Torjubel in möglichst hochauflösender Bildqualität liefern.