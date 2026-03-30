Amtsgericht Waiblingen Gericht verurteilt Rentner zu Freiheitsstrafe wegen Ukraine-Hass-Posts
„Weg mit der Ukraine“: Ein Rentner schreibt drastische Sätze im Netz. Vor Gericht verteidigt er sich selbst – doch das Urteil fällt deutlich aus.
„Weg mit der Ukraine“: Ein Rentner schreibt drastische Sätze im Netz. Vor Gericht verteidigt er sich selbst – doch das Urteil fällt deutlich aus.
Es beginnt mit einer Szene, die eher an eine Theaterprobe erinnert als an einen Strafprozess. „Bitte setzen Sie sich“, sagt Figen Basoglu-Waselzada, die Richterin. Der Angeklagte rührt sich nicht. „Ich würde lieber stehen“, entgegnet er ruhig. Ein Sturz am Vortag, das Steißbein sei lädiert. Sitzen schmerze, stehen nicht. Die Richterin zögert kurz irritiert, dann nickt sie. „Dann probieren wir das mal.“