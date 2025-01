Zwei junge Männer aus Waiblingen stehen nach riskanten Autorennen auf dem Parkplatz eines Gartencenters und der B 27 vor Gericht. Die Urteile fallen empfindlich aus – nicht nur finanziell.

Frank Rodenhausen 22.01.2025 - 14:00 Uhr

Anfang April vergangenen Jahres, auf dem Parkplatz eines Gartencenters am Stadtrand von Waiblingen: Zwei junge Männer lassen die Motoren ihrer Kleinwagen aufheulen und geben kräftig Gas. Gut 100 Meter rasen sie hintereinander her, um kurze Zeit später den Rückweg in ähnlich rasanter Art und Weise zu absolvieren – obwohl auf dem Parkplatz zu dieser Zeit, es war gegen 19 Uhr, durchaus noch Betrieb herrschte. Ein 84-jähriger Rentner beobachtete das Spektakel, fotografierte die Szenen und meldete den Vorfall der Polizei. Nun landeten die heute 19 und 21 Jahre alten Männer vor Gericht.