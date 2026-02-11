Amtsleiter in Gerlingen Abschied nach 25 Jahren: Stefan Fritzsche sieht große Herausforderungen
Gerlingens Leiter des Amts für Jugend, Familie und Senioren geht in den Ruhestand. Rückläufige Geburten und die alternde Gesellschaft machen ihm Sorgen.
Im Gerlinger Rathaus geht eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren ist Stefan Fritzsche, der Leiter des Amts für Jugend, Familie und Senioren, in den Vorruhestand verabschiedet worden. Das Bild der Stadt hat er während seiner Zeit in der Verwaltung maßgeblich mitgeprägt.