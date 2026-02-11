 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Abschied nach 25 Jahren: Stefan Fritzsche sieht große Herausforderungen

Amtsleiter in Gerlingen Abschied nach 25 Jahren: Stefan Fritzsche sieht große Herausforderungen

Amtsleiter in Gerlingen: Abschied nach 25 Jahren: Stefan Fritzsche sieht große Herausforderungen
1
Stefan Fritzsche (links) erhält von Bürgermeister Dirk Oestringer die Goldene Ehrenmedaille der Stadt. Foto: Torsten Schöll

Gerlingens Leiter des Amts für Jugend, Familie und Senioren geht in den Ruhestand. Rückläufige Geburten und die alternde Gesellschaft machen ihm Sorgen.

Im Gerlinger Rathaus geht eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren ist Stefan Fritzsche, der Leiter des Amts für Jugend, Familie und Senioren, in den Vorruhestand verabschiedet worden. Das Bild der Stadt hat er während seiner Zeit in der Verwaltung maßgeblich mitgeprägt.

 

Ihm folgt Michaela Höhn-Bea nach, die zuletzt die Abteilung Jugend im Amt für Schule, Jugend und Sport der Stadt Reutlingen geleitet hat – und zuvor bereits die Stellvertreterin von Fritzsche in Gerlingen war. Für sie ist es also kein Neuland, das sie übernimmt. Insgesamt war der jetzt 64-jährige gelernte Diplom-Sozialpädagoge Stefan Fritzsche knapp 37 Jahre lang in der Gerlinger Stadtverwaltung tätig. Begonnen hatte der Vater von drei erwachsenen Töchtern seine Karriere als Sozialpädagoge im Jugendhaus B 15. 1992 wurde er Jugendreferent.

Gerlingens Bürgermeister Dirk Oestringer bezeichnete Fritzsche in einer Würdigung vor dem Gerlinger Gemeinderat als „verlässlichen, loyalen und fachlich versierten Ansprechpartner, jemand der Probleme nicht beschönigt, sondern Lösungen gesucht hat“. Für seinen „unvergleichbaren Einsatz“ verlieh der Bürgermeister Fritzsche die Goldene Ehrenmedaille der Stadt.

Gerlinger Megathema: Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Fachkräftemangel

Mit rund 240 Mitarbeitern ist das von Fritzsche seit 2001 geführte Amt für Jugend, Familie und Senioren (AJFS) das mitarbeiterstärkste Amt innerhalb der Gerlinger Stadtverwaltung. Das erst mit dem Eintritt Fritzsches neu gebildete Querschnittsamt vereint die Kernthemen Kindertagesstätten und Kernzeitbetreuung, Jugendreferat, Seniorenarbeit, den allgemeinen sozialen Dienst sowie bürgerschaftliches Engagement unter einem Dach.

Unsere Empfehlung für Sie

Finanzen Gerlingen 2026: Hohes Millionendefizit – Warum die Stadt dennoch Lob bekommt

Finanzen Gerlingen 2026 Hohes Millionendefizit – Warum die Stadt dennoch Lob bekommt

Gerlingen plant für das laufende Jahr mit 4,6 Millionen Euro Defizit im Haushalt. Doch es überwiegt Zufriedenheit im Gemeinderat – wenn auch nicht bei allen Themen.

Stefan Fritzsche war während seiner Amtszeit mit zahlreichen fundamentalen Neuerungen und Herausforderungen in der Familienpolitik konfrontiert: So etwa den neu eingeführten Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz genauso wie den fortschreitenden Ausbau der Schulkindbetreuung: „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Fachkräftemangel und steigende Geburtenzahlen machten die Kinderbetreuung zum Megathema“, so beschreibt Fritzsche selbst die Entwicklung in den ersten beiden Jahrzehnten seiner Amtszeit.

In diese fielen dann mit den Flüchtlingswellen nach 2015 und 2022 sowie mit der Coronapandemie ab 2020 gleich mehrere krisenhafte Ereignisse, die das „Generationenamt“ ganz unmittelbar herausforderten. Sowohl die Betreuung der Geflüchteten als auch die Organisation und Koordination von Corona-Teststationen und Impfaktionen fielen in die Zuständigkeit seines Amtes.

Bürgermeister Oestringer erinnerte daran, dass Fritzsche auch an der Bildungsoffensive der Stadt Gerlingen in den Jahren zwischen 2002 und 2015 maßgeblich beteiligt war. Die Stadt hatte das Programm zur gezielten schulischen Förderung als Reaktion auf die Pisa-Studie aufgelegt.

Fritzsche: „Das Thema Wohnen und Pflege im Alter wird immer wichtiger“

Befragt nach den künftigen Herausforderungen, die in seinem Arbeitsbereich in den kommenden Jahren virulent werden, nennt Fritzsche an erster Stelle die inzwischen massiv rückläufige Geburtenrate. „Wir werden die Kinderbetreuung und die Angebote auf diese Zahlen hin anpassen müssen“, so Fritzsche. Gleichzeitig werde die Gesellschaft aufgrund der demografischen Entwicklung immer älter. „Das Thema Wohnen und Pflege im Alter wird immer wichtiger.“ Dazu gehöre die entsprechende altersgerechte Entwicklung ganzer Quartiere. „Gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Belastungen der Kommunen können diese Herausforderungen möglicherweise nicht alle bewältigt werden.“

Viel Bewegung, eine erfüllende Tätigkeit finden und soziale Kontakte pflegen, das nimmt sich Fritzsche privat für seinen Ruhestand vor. Der nun ehemalige Amtsleiter, der mit seiner Frau in Ludwigsburg lebt, denkt daran, ein Ehrenamt zu übernehmen. „Ich bin da gerade noch am Sondieren.“

Weitere Themen

Ludwigsburger Raserprozess: „Offenbare Gesetzeslücke“ – Raser bekamen immer wieder Führerschein zurück

Ludwigsburger Raserprozess „Offenbare Gesetzeslücke“ – Raser bekamen immer wieder Führerschein zurück

Kopfschütteln vor dem Landgericht: Den Angeklagten wurde mehrfach der Führerschein entzogen, jedes Mal bekamen sie ihn zurück – und das trotz mehrerer Vorstrafen.
Von Oliver von Schaewen
Landtagswahl 2026: „Ich dachte, ich weiß mehr“ – Rätselraten über Musik, Dialekt und Landtagswahl

Landtagswahl 2026 „Ich dachte, ich weiß mehr“ – Rätselraten über Musik, Dialekt und Landtagswahl

Das Pubquiz im Scala in Ludwigsburg ist keine klassische Bildungsveranstaltung. Vielmehr soll den Teilnehmern spielerisch politisches Wissen zur anstehenden Wahl vermittelt werden.
Von Julian Meier
Etye in Ludwigsburg: Dönerladen-Inhaber über Undav und Gnabry: „Das sind super bodenständige Typen“

Etye in Ludwigsburg Dönerladen-Inhaber über Undav und Gnabry: „Das sind super bodenständige Typen“

Serhat Oguz zieht mit seinem Dönerladen in Ludwigsburg die lokalen Gäste an – aber auch die Prominenz aus dem Profisport. Was ist sein Geheimnis?
Von Isabell Erb
Sprengstoffschnüffler: Hunde trainieren in ehemaligem Hotel

Sprengstoffschnüffler Hunde trainieren in ehemaligem Hotel

Polizeihunde sorgten vergangene Woche mit lautem Gebell für Aufmerksamkeit in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Der Grund: ein Polizeitraining im leer stehenden Gästehaus Lamm.
Von Emanuel Hege
Kunstszene in Marbach: Galerie schließt nach 24 Jahren – aber ob der Ruhestand gelingt?

Kunstszene in Marbach Galerie schließt nach 24 Jahren – aber ob der Ruhestand gelingt?

Monika Schreiber hört mit ihrer Galerie Wendelinskapelle auf. Doch die umtriebige Marbacherin bleibt der Kunst und Stadtbelebung treu – mit neuen Projekten und kreativen Ideen.
Von Sandra Lesacher
Präzisionsarbeit am Herzen: Klinikum Ludwigsburg setzt erstmals neuartigen Aorten-Stent ein

Präzisionsarbeit am Herzen Klinikum Ludwigsburg setzt erstmals neuartigen Aorten-Stent ein

Am RKH-Klinikum Ludwigsburg wurde eine Frau mit einer neuen Herz-OP-Technik operiert. Schon nach wenigen Tagen, konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen.
Von Emanuel Hege
Landtagswahl 2026: Mehr als Tok und Vogt? – Die Kandidaten im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Landtagswahl 2026 Mehr als Tok und Vogt? – Die Kandidaten im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Zwei Abgeordnete stellt der Wahlkreis Bietigheim-Bissingen aktuell. Ein Altbekannter und drei neue Gesichter wollen ihnen die Plätze im Parlament streitig machen.
Von Frank Ruppert
Bietigheim-Bissingen: Hunde finden frische Zunge auf Feldweg – Was steckt dahinter?

Bietigheim-Bissingen Hunde finden frische Zunge auf Feldweg – Was steckt dahinter?

Eine Hundehalterin war auf einem Feldweg in Bietigheim-Bissingen unterwegs, als ihre Vierbeiner eine tierische Zunge entdeckten. Diese war mit Schnur und Nadeln präpariert.
Von Julia Amrhein
Verfolgungsjagd in Besigheim: Abgelaufenes Kennzeichen – Rollerfahrer entkommt Polizei

Verfolgungsjagd in Besigheim Abgelaufenes Kennzeichen – Rollerfahrer entkommt Polizei

Ein Rollerfahrer entkommt der Polizei in Besigheim nach einer wilden Verfolgungsjagd. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen, um den Unbekannten zu fassen.
Von Julia Amrhein
A81 bei Pleidelsheim: Unbekannter fährt Warnbaken um – Trümmerteile beschädigen zwei Autos

A81 bei Pleidelsheim Unbekannter fährt Warnbaken um – Trümmerteile beschädigen zwei Autos

Ein Unbekannter hat auf der A81 bei Pleidelsheim mehrere Warnbaken einer Baustelle umgefahren. Dabei schleuderten Trümmerteile auf die Autobahn.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Gerlingen Ruhestand Rathaus Verwaltung Video Geburten Senioren Fachkräfte Corona Kita Flüchtlinge
 
 