Michael Giss Südwest-Kommandeur: „Gibt gute Gründe, ein Gewehr in die Hand zu nehmen“

Der Chef des Landeskommandos will die Gesellschaft kriegstüchtig machen - nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Köpfen. Er beklagt eine anhaltende Vollkasko-Mentalität in der Bevölkerung.